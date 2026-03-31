Mathew Ryan brilla con Australia

Mathew Ryan vive su segunda juventud. El meta australiano se encuentra a nivel personal en uno de los mejores momentos de su carrera. Experiencia, seguridad, reflejos, intervenciones de primer nivel... y tantas otras cualidades ha sacado a relucir el portero de 33 años desde su llegada al Levante UD esta temporada. No obstante, su nivel ha ido in crescendo de la mano de un Luís Castro que ha mejorado más si cabe la muralla australiana. En los últimos meses, se ha visto cómo el guardameta ha mejorado sus prestaciones a todos los niveles: en lo mental, madurez y liderazgo; en lo físico, ágil y dinámico; y en lo futbolístico, con un recital de paradas, fiable en las alturas con sus blocajes y contribuye en salida de balón con pases y desplazamientos en largo.

Un seguro de vida que ya ha ejercido como salvador en varios partidos al conjunto granota, que quiere seguir siendo un cerrojo bajo palos y que está preparado para afrontar este sprint de nueve jornadas finales rumbo a una posible salvación. Sin duda, uno de los mejores fichajes del cuadro levantinista este año para toda una Primera División. Un jugador franquicia, curtido en mil batallas y que tiene encandilado al Ciutat de València. Desde que se hizo dueño de la portería por delante de Pablo Campos, Ryan ha mostrado un gran nivel a la altura de la exigencia de la máxima competición del fútbol español.

Mathew Ryan saliendo a blocar un balón con los jugadores del Alavés de por medio / LALIGA

Ryan brilla con Australia

El guardameta de 33 años ha concluido este parón de selecciones con Australia de forma muy gratificante: dos victorias por 1-0 ante Camerún en Sydney y esta última 5-1 contra Curazao en Melbourne, y en ambos encuentros amistosos fue titular. Dos titularidades consecutivas, una portería a cero y 180 minutos más para un jugador que quiere seguir siendo un pilar tanto para el Levante como para la selección australiana.

En lo estadístico, frente al conjunto camerunés dejó una precisión de pase del 84% (16/19), una parada y doce recuperaciones. En la goleada frente a Curazao, cerró el partido con una precisión de pase del 77% (24/31), tres paradas y ocho recuperaciones. Dos buenas actuaciones en esa línea ascendente para volver al máximo de cara a ese encuentro el sábado ante la Real Sociedad. Aunque el australiano jugó su compromiso este martes, en principio debería llegar a lo largo del miércoles a Valencia para estar disponible para entrenar el jueves por la mañana en la ciudad deportiva de Buñol.

Pieza clave para los granotas

Mathew Ryan se ha convertido en una pieza clave e indiscutible para los granotas. Esta temporada ha sido titular en 27 jornadas de LaLiga y suma un total de 2430 minutos, el mayor registro del equipo, empatado con Jeremy Toljan. Ha dejado cinco veces la portería a cero y ha parado un penalti. Además, es el segundo portero con más paradas de la competición, con 100, por detrás de Aarón Escandell, con 127.

Una de sus actuaciones más destacadas fue en la victoria por 2-0 ante el Deportivo Alavés en el Ciutat. El guardameta australiano dejó dos paradones en una misma jugada. Rapidez y reflejos en una doble parada clave para negar el gol del conjunto babazorro. En lo estadístico de este encuentro, dejó cinco intervenciones, 25/30 pases precisos (83%) y seis recuperaciones. Los goles de Carlos Espí y las paradas de Ryan están dando mucha vida a un equipo que sigue creyendo hasta el final en sus opciones de permanencia.