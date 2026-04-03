La hora de la verdad empieza en San Sebastián

Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay más parones ni periodos de reflexión. Todo lo que suceda en los 9 encuentros que restan de competición será determinante para el Levante, inmerso en una batalla por la salvación que quiere ganar a toda costa. La primera parada de las 9 que tiene por delante se sitúa en San Sebastián, frente a una Real Sociedad que, por mucho que esté en la pomada de los que sueñan con jugar en Europa la próxima temporada, y se encuentre a, como mínimo, 90 minutos de poder levantar la Copa del Rey, no infunde miedo en un Levante con la flecha hacia arriba.

Después de obtener 8 puntos de 12 posibles, aun escapándose los cuatro restantes en los últimos minutos, el equipo de Luís Castro ha pasado de visualizar territorio de permanencia en el horizonte a tenerlo a una distancia completamente asumible. Las sensaciones que transmite, de hecho, invitan al optimismo mientras el rendimiento de los integrantes de la plantilla va en aumento. Sin embargo, el máximo representante del gran momento que se vive en Orriols es Carlos Espí. Sus seis goles en los últimos cuatro partidos, anotando un doblete en la última cita frente al Oviedo, han disparado su relevancia en un vestuario donde ninguno quiere quedarse atrás.

Tras el regreso de Pablo Martínez, Carlos Álvarez se sube al avión con destino Reale Arena, una vez dejó atrás la rotura en el aductor largo derecho que le tiene apartado desde el duelo contra el Alavés. El ‘24’ lleva una semana ejercitándose con sus compañeros, mejorando progresivamente y cargando su talento para ser una pieza diferencial en lo que queda de temporada. No obstante, Etta Eyong también quiere sumarse a la fiesta. Inmerso en una sequía goleadora impropia de sus capacidades, su tanto con Camerún frente a China le devuelve al ecosistema en el que se debe mover si quiere ser una pieza importante para lograr la salvación. Luís Castro lo tiene claro: “Se lo merece, es bueno que marque. Siendo delantero, su confianza va a estar mejor y eso es bueno. Sabíamos que antes o después iba a volver a marcar. Va a volver a su mejor versión”, dijo en rueda de prensa.

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Novedad importante en la Real

Sin Vencedor ni Pampín por decisión técnica, además de los lesionados Elgezabal y Brugué, el Levante visita a una Real Sociedad que se debate entre centrar toda su atención en LALIGA o desviar, aunque sea un poco, sus miradas en la final de Copa que jugarán el 18 de abril contra el Atlético de Madrid. No obstante, Matarazzo ya tiene a su disposición a Kubo tras dos meses lesionado. Una noticia brillante para los intereses donostiarras… que no debe intimidar a un Levante que siempre ha dado la cara. Y, sin duda, irá con el cuchillo entre los dientes en San Sebastián con tal de seguir engordando sus probabilidades de permanencia.