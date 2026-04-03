Esta es la lista de convocados del Levante para medirse a la Real Sociedad

El Levante UD ha dado a conocer la convocatoria oficial para el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad en el Reale Arena. La gran noticia en la lista es la vuelta de Carlos Álvarez, quien regresa tras superar su lesión en el aductor largo derecho y apunta a ser una pieza importante para el técnico Luís Castro. El futbolista vuelve en un momento clave de la temporada, reforzando el ataque granota en un duelo exigente ante uno de los equipos más en forma del campeonato.

Regreso clave en la convocatoria

La inclusión de Carlos Álvarez supone un refuerzo significativo para el Levante, que recupera talento y desequilibrio en tres cuartos de campo. Tras varias semanas fuera, su vuelta amplía las opciones ofensivas de un equipo que buscará competir al máximo nivel en Anoeta.

Por el contrario, Roger Brugué causa baja por lesión, mientras que Elgezabal no ha entrado en la convocatoria debido a molestias en la rodilla.

Lista de convocados del Levante UD

Esta es la convocatoria completa del Levante UD para enfrentarse a la Real Sociedad:

Campos

Matías Moreno

Matturro

Dela

Olasagasti

Iván Romero

Pablo Martínez

A. J. Morales

Ryan

Raghouber

Arriaga

Víctor García

Losada

Carlos Espí

O. Rey

Etta Eyong

Toljan

Manu Sánchez

Carlos Álvarez

K. Tunde

Paco Cortés

Nacho Pérez

Álex Primo

Tay

Un Levante competitivo y con confianza

El entrenador granota compareció en la previa mostrando optimismo respecto al rendimiento de su plantilla. Castro destacó especialmente la intensidad y calidad de los entrenamientos durante la semana, subrayando que el equipo llega “al cien por cien” en cuanto a trabajo y preparación.

El técnico dejó claro que, pese a la dificultad del rival, su equipo no renuncia a nada: el Levante quiere competir, incomodar y pelear por los tres puntos en uno de los estadios más exigentes del campeonato.

La Real Sociedad, un rival en gran forma

Enfrente estará una Real Sociedad que atraviesa un gran momento de forma. El conjunto vasco se ha consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato, especialmente en su feudo, donde encadena una larga racha sin conocer la derrota.

Luís Castro, entrenador del Levante UD en el estadio de Vallecas / LaLiga

Castro no dudó en elogiar al rival, asegurando que cuenta con “una plantilla para pelear por las posiciones altas”, pero también lanzó un mensaje de confianza en los suyos, recordando que el Levante ha demostrado ser más competitivo de lo que muchos anticipaban a principio de temporada.

Objetivo: competir y puntuar

Más allá de los nombres, el mensaje desde el cuerpo técnico es claro: el equipo llega en buenas condiciones y con confianza para afrontar el reto. La recuperación de Carlos Álvarez refuerza esa sensación positiva dentro del grupo. El Levante buscará ahora trasladar ese buen momento de trabajo al terreno de juego en un escenario complicado, pero con la ambición de sumar ante un rival de alto nivel.

Carlos Álvarez conduciendo un balón ante el Valencia CF en el Ciutat de Valéncia / LALIGA

El encuentro se presenta como una prueba de carácter para el combinado de Orriols , que buscará demostrar su crecimiento competitivo ante uno de los equipos más en forma de la liga. La clave estará en mantener la intensidad defensiva, aprovechar las oportunidades y resistir el empuje inicial de la Real Sociedad en su estadio.

Noticias relacionadas

Con la moral reforzada por el trabajo semanal y la recuperación de efectivos importantes, el conjunto granota se aferra a sus opciones en un duelo donde, sobre el papel, parte como no favorito, pero con argumentos suficientes para dar la sorpresa.