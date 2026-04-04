Érika González: "Este club debe mantenerse en Primera por todo lo que le ha dado al fútbol femenino"

“Volver como un animal”. Con solo ese objetivo en la mente afronta Érika González la recuperación de la grave lesión que sufrió a finales de enero. Así lo expresó en El Vestuario Podcast, donde hizo un repaso a sus cinco temporadas como granota: desde la llamada que atendió su madre y que no dejó lugar a dudas; el partido de Champions League contra el, aun entonces, todopoderoso Olympique de Lyon que vio desde la grada del Ciutat de València; hasta sus primeros años como levantinista, aprendiendo del talento de sus compañeras, y el fatídico día donde el fútbol fue tan injusto que no le permitió celebrar la victoria que ella misma dio al equipo.

Su historia con el Levante UD empezó en 2021, cuando la de Colombres tenía 16 años. Su madre recibió una llamada donde le comunicaron que el club de Orriols quería fichar a Érika, quien no se lo pensó dos veces: “Para mí fue cuestión de medio segundo saber lo que quería hacer”, aseguró la asturiana en el podcast que dirige Jordi Salayet. “Un tren de Primera División con 16 años… no sé cuántas chicas pueden tener esa oportunidad, pero me considero muy afortunada de haberla tenido. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión que tomé”, aseguró.

El Vestuario Podcast

El escenario en el que ella misma jugaría

Con su firma ya estampada en el contrato, el primer partido que Érika González vio de su nuevo equipo fue la ida de la segunda ronda de la fase previa de la Champions League. Fue un partido que enfrentaba al Levante contra el Olympique de Lyon y que se jugó en el Ciutat de València. “Yo veo el partido con mi madre y con mi prima en la grada y me acuerdo de terminar el partido, girarme a mi madre y decirle: ‘Este equipo me ha fichado a mí’. O sea, yo estaba flipando. Yo en ese momento veía aviones en el campo y yo me veía una niña que iba a trabajar para poder llegar a eso”, confesó. Y en el curso siguiente cumplió su deseo, al saltar al terreno de juego en el derbi valenciano, donde tras el partido pudieron celebrar ante más de 7800 aficionados su clasificación a la gran cita europea.

La dureza del primer año

Un cambio tan grande siendo tan joven no es fácil de manejar. Al separarse de la familia —esa que siempre le ha cobijado y apoyado en sus decisiones— se le sumó la falta de minutos en su primera temporada, el peaje a pagar para hacerse un hueco en la plantilla. “El primer año fue duro, pero sabía que no iba a ser de minutos, sino que iba a ser de ser esponja, de aprender de las [jugadoras] buenas, que eran las que tenía delante. Tenía que agarrar la sartén por el mango y fue un año muy duro, pero un año del que aprendí mucho y del que, a día de hoy, estoy muy orgullosa”, reconoció. “Aprendí lo que era no siempre jugar. Llegué a un sitio donde si tenía cinco minutos ya era de agradecer”, añadió.

Competir de tú a tú los grandes

Érika González ha sido partícipe de los mejores años del club de la historia reciente, donde el Levante ha competido de tú a tú a todos sus rivales, independientemente de si fuesen el primer o último clasificado. “Era un equipo competitivo, que iba a morir, que iba una”, señaló la asturiana, que apuntó en la figura de José Luis Sánchez Vera otra de las claves de aquellos éxitos: “Es un entrenador que a mí me ha marcado para siempre. Que si él decía que esa pared era roja, nosotras decíamos que era roja y la tirábamos con la cabeza, si él nos decía que la tirásemos”.

Érika González y su característica celebración escanciando sidra / Levante UD

En todo equipo hay expectativas y deseos de futuro, pero no ha de faltar el realismo: “No íbamos a competir contra el Barça pensándonos que éramos un equipo del nivel del Barça, porque no era real. Sabíamos quiénes éramos y qué queríamos. Sabíamos que para competirle al Barça teníamos que dar el 1000%. El Levante es un equipo muy histórico, con mucha historia y al que había que defender el escudo a muerte, pero que no tenía las mismas condiciones económicas que los grandes y que, entonces, para enfrentarse a los grandes no valía solo con el escudo”.

“La presión y el foco me hacen crecerme”

Hay quienes los focos les opacan y quienes se lucen bajo ellos. En el segundo grupo se encuentra la atacante del Levante, quien esta temporada ha tenido que asumir la responsabilidad de un equipo que a principio del curso iba a la deriva. “Disfruto que algo dependa de que yo esté al cien por cien para que el equipo confíe en mí y necesite de mí. Me motiva ayudar a las niñas que vienen de abajo y me motiva que este club tiene que mantenerse en Primera por quién es y por lo que ha dado al fútbol femenino y por lo que seguirá dando”, subrayó Érika.

La maldita lesión de LCA

El 31 de enero Érika González anotó ese gol que venía buscando desde el inicio de la temporada: un golpeo lejano que buscaba sorprender a la meta rival, normalmente adelantada, pero que en la mayoría de las ocasiones se topaba con el travesaño. Frente al Madrid CFF no solo logró que el balón besara las mallas, sino que le dio la victoria que tanto ansiaba —y necesitaba— el equipo. Pero no pudo celebrarla, porque dos minutos después de su gol todo se apagó. “Recuerdo no parar de repetir: ‘Estoy rota’. Yo no me había roto nunca y es una cosa curiosísima el cómo eres tan consciente de algo que no conocías”, revivió.

Érika González tras la operación / Érika González

Ahora el objetivo no es otro que “volver como un animal”. Sin dejar nada al azar y sin machacarse. “Los días los cogeré como vengan. Intentaré que los malos sean los menos posibles y que cuenten igual o más que los buenos”, expresó Érika. “Todos los días vienen mis compis a verme y darme un abrazo cuando yo estoy empezando a trabajar en la camilla. A veces, me pone superfeliz; otras, las veo a todas a punto de empezar a entrenar y me pongo triste. Son subidas y bajadas. Va a ser un proceso de aprender a valorar y de aprender a disfrutarlo todo: lo bueno y lo malo”, reiteró.

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Y si en algo coinciden todas las futbolistas que pasan por una lesión de esta índole es que la operación es un antes y un después. En el caso de la asturiana, la operación se demoró unos días por cierto motivos en los que no profundizó en el podcast, pero pudo operarse con el mismo cirujano que intervino a Alexia Putellas. “Antes de la operación no me costaba tanto verlas entrenar, pero después de la operación como que eres consciente de lo que hay: estás limitado, no puedes apoyar, no puedes doblar, te duele, te cuesta dormir…”, relató la jugadora del Levante. Ahora solo queda tachar día tras día en el calendario. Porque la cuenta atrás para su regreso ya ha comenzado.