Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse a la Real Sociedad

El técnico portugués da continuidad a los que salieron desde la partida en la victoria contra el Oviedo, haciendo solamente una modificación

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores.

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores. / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante visita a la Real Sociedad en un duelo trascendental para los intereses granotas, que tras la derrota del Elche ante el Rayo Vallecano, tienen la oportunidad de igualarle a puntos a un equipo que se sitúa fuera de los puestos de descenso. El gran partido contra el Oviedo le permite tener continuidad a Luís Castro, que apenas mueve su once con el objetivo de seguir transmitiendo buenas sensaciones y de sumar argumentos de salvación. Solo hace una modificación: Matías Moreno, sancionado en el anterior encuentro, sale desde la partida en detrimento de Matturro.

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents