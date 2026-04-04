Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse a la Real Sociedad

El Levante visita a la Real Sociedad en un duelo trascendental para los intereses granotas, que tras la derrota del Elche ante el Rayo Vallecano, tienen la oportunidad de igualarle a puntos a un equipo que se sitúa fuera de los puestos de descenso. El gran partido contra el Oviedo le permite tener continuidad a Luís Castro, que apenas mueve su once con el objetivo de seguir transmitiendo buenas sensaciones y de sumar argumentos de salvación. Solo hace una modificación: Matías Moreno, sancionado en el anterior encuentro, sale desde la partida en detrimento de Matturro.

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.