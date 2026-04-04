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"Tal vez tendría que haber hecho cosas diferentes"
Luís Castro reconoce que tiene que ver qué puede "mejorar" aunque considera que la derrota es más mérito de la Real Sociedad que demérito del Levante
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras la derrota contra la Real Sociedad.
Mathew Ryan
Pienso que nosotros no hemos estado al nivel normal. Tal vez tendría que haber hecho cosas diferentes. El primer responsable soy yo. Tengo que ver qué puedo mejorar, pero el rival ha estado muy bien. No ha sido solo nosotros, aunque podríamos haber hecho las cosas mejores. Con los cambios lo hemos hecho diferente.
Golpe anímico
Ya me han dicho la pregunta antes. Vamos a estar al cien por cien y pelearemos al máximo, hasta que nos dejen.
Árbitro
No voy a hablar, pero en mi opinión diré que no es córner y en el córner hay un jugador que no quiere jugar el balón. No es córner y el gol... no voy a decir lo que pienso.
Iván Romero
Pensamos que era mejor estratégicamente que fuera de banquillo. Iván ha entrado bien una vez más pero no pienso que haya sido solo por ahí. Da mucho de titular y cuando entra. El equipo ha empezado muy bien con Espí, Kareem. Después del partido es más fácil hablar. Pensamos que la estrategia no era buena, pero la Real ha estado muy bien.
Sensaciones tras la derrota
Ellos son muy buenos pero nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel. Ha sido un partido donde han estado mejor que nosotros. Casi siempre perdimos los duelos y eso nos da menos ataques y más al adversario. Tuvimos para hacer el 1-1 en la segunda parte, pero no lo conseguimos. Han tenido muchas ocasiones antes del 2-0. Esto es fútbol. Solo queda felicitar al adversario porque ha sido mejor.
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