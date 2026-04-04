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"Tal vez tendría que haber hecho cosas diferentes"

Luís Castro reconoce que tiene que ver qué puede "mejorar" aunque considera que la derrota es más mérito de la Real Sociedad que demérito del Levante

Castro, en el Reale Arena.

Castro, en el Reale Arena. / LALIGA

Rafa Esteve

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