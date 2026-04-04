"Tal vez tendría que haber hecho cosas diferentes"

Sensaciones tras la derrota

Ellos son muy buenos pero nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel. Ha sido un partido donde han estado mejor que nosotros. Casi siempre perdimos los duelos y eso nos da menos ataques y más al adversario. Tuvimos para hacer el 1-1 en la segunda parte, pero no lo conseguimos. Han tenido muchas ocasiones antes del 2-0. Esto es fútbol. Solo queda felicitar al adversario porque ha sido mejor.