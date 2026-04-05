El Levante UD se juega la vida ante otro histórico

El Levante no puede complicarse más la vida. Cada vez hay menos margen de error y la distancia con la salvación no deja de crecer: la brecha se agranda a cinco punto tras el triunfo del DUX Logroño este sábado. El tiempo empieza a jugar en contra del conjunto granota. Ya no es suficiente ser resiliente ni tener actitud. Como quedó demostrado en la injusta derrota frente al RCD Espanyol, competir no es suficiente si no llegan los goles.La urgencia de sumar de tres aprieta, porque las granotas corren el riesgo de despedirse de la élite por primera vez en toda su historia. Para evitar ese desenlace, están obligadas a imponerse este domingo a otro histórico: el Athletic Club.

El Levante UD volvió a demostrar que tiene nivel para seguir en la élite ante el conjunto perico. Pero de nada sirvieron los 19 tiros que completaron —su registro de remates más alto de la temporada—, porque una vez más la pelotita no quiso entrar. O más bien, Meritxell Muñoz evito que entrase con sus grandes atajadas que frustraron una y otra vez a las granotas. “La verdad es que la semana ha sido un poco jodida por la derrota contra el Espanyol, por la manera que fue, porque estuvimos hasta el final luchando por sacar un punto aunque sea”, reconoció Laura Coronado. Pero el equipo supo rehacerse con rapidez: “Hubo una reflexión por parte de las jugadoras que nos gustó mucho… estaban deseando que llegara el partido de este domingo”, señaló Andrés París.

Misma dinámica, distinta realidad

Dos históricos de nuevo cara a cara. Ambos llegan con dinámicas recientes similares, ya que el Athletic Club encadena dos derrotas consecutivas —doce goles encajados y solo dos anotados— y las granotas suman seis partidos sin sumar puntos, hecho que las mantiene colistas con tan solo ocho puntos. Una situación límite de la que ‘las leonas’ lograron escapar. Porque bajo la batuta de Javi Lerga , que se estrenaba en el banquillo bilbaíno, atravesaron un inicio de temporada complicado. Pero supieron reaccionar con el paso de las jornadas, hasta ocupar la novena plaza con 32 puntos. “Va a ser un partido muy exigente, pero nosotras estamos muy concienciadas de la responsabilidad que tenemos de conseguir los tres puntos”, aseguró el técnico madrileño.

Como en todos los enfrentamientos, se abrirán otros muchos partidos. Entraran en juego factores como la gestión emocional, el control de la ansiedad —en más de alguna ocasión la propia urgencia ha perjudicado al Levante— y la capacidad de manejar los diferentes momentos que demande el envite. “Al equipo le vemos en ese escenario muy cómodo, con mucha intensidad. Saben la importancia que tiene y que habrá que gestionar momentos complicados, los cuales tiene que caer de nuestro lado”, expresó Andrés París.

Hacer de Buñol un fortín

Jugar en Buñol vuelve a presentarse como un factor clave. El Levante insiste en la importancia de sentirse arropados en casa, especialmente, en este tramo tan decisivo de la temporada. Cada aplauso y cada cántico de ánimo empuja al equipo a no bajar los brazos y a competir hasta el último aliento. Así lo trasladan desde el vestuario: “Quiero animar a todo el mundo a que venga aquí a Buñol, porque cuando vienen y nos están animando hasta el final sentimos que estamos más cerca de poder puntuar y creo que este fin va a ser muy importante”, reconoció Laura Coronado.

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