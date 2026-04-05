El Llevant encara més afonat
Després de la derrota enfront de l’Athletic Club, a 6 punts de la salvació
Ahir tinguérem la dolorosa constatació que els altres equips també juguen. En la particular promoció de descens del Llevant UD, l’Alhama El Pozo i el DUX Logroño, les de La Rioja aconseguiren enfront del Sevilla FC la primera victòria de la temporada en Las Gaunas; i no una victòria in extremis, puix el resultat de la primera part fon el del final de l’encontre. Acostumades a encadenar les derrotes de les contràries tant com les pròpies, este matí en Bunyol clarejava amb sis punts de desavantatge, la qual cosa no ens cal que escriure quin significat té per al Llevant UD i per a les seues possibilitats, cada setmana més escasses, de permanència.
Les bilbaïnes de l’Athletic Club es presentaven com un equip de mitjan taula, molt lluny de les places europees, i relaxades quant a un eventual descens. Com la majoria d’equips de la Lliga F Moeve arribats a la jornada 25, es podria dir que els partits que jugaran seran amistosos, perquè les basques en este cas ni guanyant-los tots arribarien al tercer lloc de la classificació, ni perdent-los correrien cap risc. Però com deia Mauricio Pochettino, no és la mateixa cosa quedar segon que tercer.
No obstant, d’eixa terra de ningú en què es troben i es trobaran potser procedia la calma i les proves, una manca de tensió que, per dir-ho de manera optimista, ha beneficiat el Llevant UD en els primers quaranta-cinc minuts, amb un major control de les de Bilbao que no es transformava ni en atacs continus ni en xuts ni en jugades amb perill. La situació més clara es produïa en el minut 9’, gràcies a Valero, que ha enganxat un xut ras a boca de canó salvat en dos temps per Coronado.
La situació del joc, embolicat en el centre, es reflectix en la dada que, fins al minut 27, l’Athletic Club no ha tornat a xutar, ara dels peus de Clara Pinedo, en una jugada pel centre. I com a rèplica de les valencianes, després d’un primer intent de Bascu en el minut 7, ras i massa suau, el gol cantat de Carol en el minut 30, amb una gran parada de Nanclares, i el rebot de la qual no ha aprofitat Eva Alonso.
La segona part transmitia la sensació del típic partit de 0-0: joc aeri, poques aproximacions o no per a fer saltar del seient, escassa profunditat, línia central potent i defensa avançada, i amb el Llevant UD esperant en tot moment el contraatac. L’entrada d’Ari Arias no ha donat més ocasions de perill, i inclús es percebia una certa precipitació en la davantera. Superats els primers vint minuts, l’Athletic Club ha decidit imposar un altre ritme, i enllaçar jugades que possibilitaren el trencament de l’empat, sobretot per l’esquerra, en duels amb Gabaldón que han eixit favorables a la llevantinista.
La millor possibilitat de gol de les basques arribava en el minut 80, d’una cabotada de Campos (atenció…), i el partit s’enverinava de manera angoixosa. Les valencianes cada volta aplegaven menys a la línia de creació o, si hi arribaven, no creaven; pel contrari, el domini de les basques es traduïa per a les valencianes en vore l’empat no com a resultat roïn, sinó com quasi una victòria, sobretot després de les ocasions, des de la banda dreta de l’atac basc, en els minuts 85, 87, 88, 89… Per desgràcia, com tantes altres voltes, dos minuts superats el temps reglamentari, Campos, d’una altra cabotada, ha batut Coronado i ha marcat el 0-1 definitiu. El premi, inútil també, era per a les de Bilbao, després de quinze minuts en els quals el Llevant només ha tret en el minut 90 un xut alt d’Eva Alonso des del centre de la línia de l’àrea.
És cert: l’empat no significava molt més que la derrota, però era un punt d’ànim en un equip que dona tot allò que li és possible, i si no en dona més és perquè no pot. La diferència tan mínima entre el Llevant UD i el DUX Logroño està en els empats que a les primeres se’ls escaparen. Hui, com ahir, no depenen d’elles mateixes, i només els queda inventar-se la fantasia que no han sabut desplegar fins ara, i guanyar, guanyar, guanyar…
