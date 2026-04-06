Fragilidad indefendible

Los objetivos se construyen desde la base. No solos los defensas, sino todo el colectivo. El Levante cuenta con jugadores dotados y talentosos en la retaguardia como Matías Moreno o Manu Sánchez, pero la presencia atrás de grandes futbolistas no corresponde con las complicaciones que sufre cuando le atacan. Ante la Real, la esperanza del equipo de Luís Castro de rascar en territorio donostiarra duró solo 20 minutos, pero las sensaciones no estuvieron, en términos generales, a la altura de lo que demanda la salvación en Primera División.

No obstante, el Levante está obligado a dar más de sí y, sobre todo, a minimizar lo máximo posible sus carencias si pretende quedarse un año más en la élite. Una de las más latentes reside en las veces que le generan peligro. Es evidente que cuanto más lejos estén sus adversarios de la portería defendida por Mathew Ryan, menos opciones habrá de encajar golpes en forma de goles en contra. Y más, después de que el Levante se sitúe como el conjunto de LaLiga al que más veces le disparan con 500, encabezando una negativa tabla en la que el Oviedo, colista del campeonato, le sigue la pista con 466.

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El que más recibe y el que más encaja

Sin embargo, la cantidad mencionada adquiere conclusiones preocupantes ya que no se traduce en seguridad defensiva. Mientras el Levante es el sexto equipo que menos veces prueba suerte en ataque con 233 disparos, 1 de cada 10 lanzamientos de los que recibe acaba en el fondo de la red, convirtiéndolo en el más goleado de LaLiga junto al Sevilla con 50 tantos encajados. Solo la diana de Fede Viñas, delantero del Oviedo, ante los hispalenses le permitió no ser el peor de la categoría.