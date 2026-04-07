Jornada de puertas abiertas en el Ciutat para presenciar el entrenamiento del Levante UD
El acceso a la grada de Tribuna del estadio se realizará a partir de las 16:20 horas, diez minutos antes del inicio de la sesión, previsto para las 16:30 horas,
EFE
El Levanteretomará los entrenamientos este miércoles por la tarde en el Ciutat de València y ha organizado una jornada de puertas abiertas, aprovechando las vacaciones escolares de los niños en la Comunitat Valenciana.
El acceso a la grada de Tribuna del estadio se realizará a partir de las 16:20 horas, diez minutos antes del inicio de la sesión, previsto para las 16:30 horas, según informaron fuentes del club valenciano.
La plantilla del Levante, tras caer en Anoeta ante la Real Sociedad el pasado sábado, ha tenido descanso desde entonces y empezará el miércoles por la tarde a preparar el choque del próximo lunes ante el Getafe en el Ciutat de València.
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