El gran objetivo del Levante UD en la recta final de LaLiga

El Levante UD asume la jornada contra el Getafe como uno de los días grandes de la temporada por muchos motivos. Es tal vez ese partido que puede significar el principio o el fin. El acercarse a la salvación o el caer estrepitosamente a un precipicio del que ya no hay salida. Con todo eso, el cuadro granota tiene claro que debe sí o sí encontrar el camino al gol porque no vale el empate. Eso sí, el vestuario se ha fijado otro objetivo y ese no es otro que dejar la portería a cero ante un Getafe que saca máximo rendimiento de marcadores cortos. Y al mismo tiempo es la hoja de ruta hasta el final de curso. Hay que encajar menos para salvar la categoría.

El cuadro de Luís Castro afronta un tramo decisivo de la temporada con la permanencia en LaLiga cada vez más cuesta arriba. A falta de ocho jornadas para el final, el conjunto granota se encuentra a dos partidos de la salvación, con una desventaja mínima de cinco puntos respecto a sus rivales directos, entre ellos el Sevilla FC y el RCD Mallorca. La ecuación es clara: necesita sumar al menos dos victorias y esperar sendos tropiezos de sus competidores. En una situación similar aparece el Deportivo Alavés, que está a seis puntos pero con el golaveraje favorable frente a los valencianos, un factor que podría resultar determinante en caso de empate final.

Sin embargo, más allá de las cuentas, el principal problema del Levante reside en su fragilidad defensiva. El equipo solo ha conseguido mantener la portería a cero en uno de sus últimos ocho encuentros, un dato que refleja la urgencia de un cambio en su rendimiento atrás si quiere mantener opciones reales de permanencia. El próximo desafío no invita al optimismo. El Getafe CF, dirigido por José Bordalás, se presenta como un rival especialmente incómodo. El conjunto azulón ha visto puerta en cinco de sus últimas seis salidas, lo que subraya la dificultad del compromiso para un Levante obligado a mejorar de inmediato si no quiere que la salvación se convierta en una quimera.

Los números de Ryan

A pesar de la evidente fragilidad defensiva que ha lastrado al Levante UD durante buena parte de 2026, una figura ha logrado sobresalir por encima del resto: Ryan. El equipo ha encajado goles con frecuencia, pero eso no ha impedido que el guardameta se consolide como uno de los jugadores más determinantes del conjunto granota. Sus intervenciones, muchas de ellas de gran mérito, han evitado marcadores más abultados y han sostenido al equipo en momentos críticos.

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En un contexto de constantes llegadas rivales y desajustes defensivos, Ryan ha sido sinónimo de fiabilidad bajo palos. Su rendimiento, lejos de verse empañado por los goles encajados, ha ganado valor precisamente por el volumen de trabajo al que se ha visto sometido. En una temporada complicada, su regularidad y capacidad para aparecer en acciones decisivas lo han convertido en uno de los pilares del Levante, manteniendo vivas las opciones del equipo en los tramos más exigentes del campeonato.