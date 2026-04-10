Cinco jornadas para evitar ser el peor descendido de la década

El Levante UD está en la cuerda floja. El conjunto que dirige Andrés París se sitúa en la última posición —casa que ha hecho propia desde la jornada cuatro— con tan solo cuatro puntos. Desde la llegada del técnico madrileño se ha evidenciado un cambio: más creatividad, más peligro en área contraria, más actitud, más fortaleza mental. Pero a la vista está que ni por esas los resultados se han inclinado a favor de las granotas. Son siete los partidos que encadenan sin sumar ningún punto, desde la victoria por 2-1 ante el Madrid CFF, y el precipicio cada vez está más cerca. En las próximas cinco jornadas —quince puntos en juego— deberán dejarse cuerpo y alma para evitar ser el peor descendido de la última década.

Con la victoria en la pasada jornada del DUX Logroño, la permanencia está a seis puntos de diferencia. Esto significa que el Levante UD está obligado, al menos, a igualar en los cinco compromisos restantes la cantidad de triunfos que ha obtenido a lo largo de estas 25 jornadas de Liga F. Es decir, tiene que conseguir dos victorias, siempre y cuando los otros dos equipos metidos de lleno en la lucha por la salvación no den la campanada. Y caprichos del calendario —o quizá una premonición del destino— han querido que en el tramo decisivo las granotas se midan a esos dos equipos: en la antepenúltima jornada recibirán a las riojanas y, en la penúltima, viajarán a Lorca para enfrentarse al Alhama CF.

Pero en Buñol son conscientes de que no pueden centrar todos sus esfuerzos a esas dos únicas balas. Porque antes de esos compromisos, el Levante viajará a Ipurúa para medirse ante la SD Eibar, en la siguiente jornada visitará el Johan Cruyff con el vivo recuerdo del triunfo del curso pasado con el que le quitó el invicto al FC Barcelona 622 días después y, tras los envites ante las vinotinto y alhameñas, cerrará esta temporada en casa contra el FC Badalona Women. Cinco jornadas para, en el mejor de los casos, lograr la permanencia y, en el peor, evitar firmar el peor descenso de la última década, un registro que a día de hoy pertenece al Sporting de Huelva.

Adiós a la élite con nueve puntos

La temporada 2023/24 fue un calvario para el conjunto onubense, que se despidió de la élite con apenas nueve puntos. Solo pudo celebrar dos triunfos —ambos ante el Granada CF— y rascar tres empates, uno de ellos fue precisamente frente al Levante. Unos números muy pobres que se completan con un balance de 20 goles a favor y 63 en contra, reflejo de las dificultades que arrastró durante todo el curso. Instalado en la última posición desde la quinta jornada, no dio con la tecla necesaria para revertir la situación. Así, el desenlace no fue más que la confirmación de una caída que se había ido gestando durante meses.

Daniela Arques en el empate 1-1 ante el Sporting de Huelva / Levante UD

De hecho, su descenso quedó prácticamente sentenciado a estas alturas del curso actual. En la jornada 25, apenas sumaba seis puntos y tenía la salvación a quince, una distancia ya insalvable. Sin margen de reacción, el equipo terminó consumando su caída a Primera Federación. Y lejos de ser un punto de partida, la nueva categoría tampoco ofreció estabilidad al proyecto. Las dificultades —y los fantasmas— del curso anterior se mantuvieron, así, consumaron otro descenso consecutivo, esta vez, a Segunda Federación, donde militan en la actualidad.

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Lagunak, un solo punto en el casillero

La temporada 2012-13 fue especialmente dura con el Lagunak. Solo logró sumar un punto en toda la competición. No hay misterios. Las matemáticas son claras: un único empate ante el Llanos de Olivenza —precisamente el otro equipo que terminó descendiendo— y 29 derrotas en un año para olvidar. Es más, el balance goleador también refleja la magnitud de la temporada, con 13 goles a favor y 132 en contra. Y uno de esos equipos que protagonizó alguna de esas goleadas fue el Levante. Navarras y valencianas se enfrentaron en la última jornada, donde las granotas se impusieron con contundencia por 7-0. Uno de los tantos lo firmó María de Alharilla, actual capitana del Levante más de una década después.