Matías Moreno tiene ganas de revertir la situación del Levante en la tabla empezando por el partido del lunes ante el Getafe. El central aseguró ante los medios del club que el trabaja “al cien por cien todo el grupo para poder conseguir lo que queremos, que son los tres puntos y la victoria” de cara a un partido ante el Getafe que prevé durísimo, pero que no influirá en las ganas del equipo de lograr un triunfo clave por la salvación.

“Esperamos un partido durísimo contra el Getafe. Ambos tenemos muchas ganas de victoria, ellos con su objetivo y nosotros con el nuestro. Tenemos que salir a matar, estar unidos y ser un equipo que vaya a una. Con las ganas y la ilusión que tenemos que conseguir eso que queremos”, comentó un argentino que está siendo una pieza clave en los planes de su entrenador. Sin hacer ruido, se ha convertido en uno de los líderes del equipo y una voz autorizada para mirar de frente a una permanencia que no se debe escapar.

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Llamamiento al Ciutat

“Lo afrontamos con muchas ganas, ilusión y expectativa. Creo que todos los jugadores y los aficionados queremos la permanencia en Primera División. Eso se logra estando unidos, fuertes y dando todo tanto dentro como fuera de la cancha”. Por ello, el zaguero argentino convoca a sus aficionados para que acudan en masa al Ciutat este lunes. “Importantísimo que nuestra afición esté con nosotros, como siempre lo hace. Es un apoyo que nos da mucho cuando estamos más caídos. Nos alientan y son muy importante para nosotros”, concluyó.