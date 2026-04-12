Equipo y afición, solos contra el peligro

Las finales por la permanencia en Primera División se juegan semana tras semana. No a destiempo, actuando a contrarreloj y cuando el riesgo de descenso es elevado. La combinación de resultados de la presente jornada obliga al Levante a sumar tres puntos para mantenerse vivo en la batalla por la salvación. De lo contrario, la desesperanza y el pesimismo empezarán a reinar en un Ciutat de València que, independientemente de las circunstancias, llenará sus gradas de fieles que remarán sin descanso con tal de celebrar un triunfo balsámico. Va intrínseco en el aficionado levantinista, no necesita incentivos. No obstante, la importancia y trascendencia de la cita contra el Getafe no corresponde con cómo el club ha afrontado el partido. Como si fuera uno más y la permanencia no estuviera a más de dos encuentros de distancia.

El 31 de marzo lanzó, casi de pasada, una promoción para el choque frente a los azulones. Cada abonado podía adquirir hasta cuatro entradas por 20 euros, pero su efecto, según pudo saber SUPER, ha sido prácticamente irrelevante. Diez días después, como si el Getafe hubiera desaparecido del calendario, el club volvió a repetir la estrategia, esta vez poniendo el foco en los tres últimos partidos que se disputarán en Orriols: Sevilla, Osasuna y Mallorca, durante una semana donde dedicó más esfuerzos a promocionar su camiseta retro que a construir una atmósfera acorde a la trascendencia de un duelo que se antoja difícil, duro e intenso.

Más allá del entrenamiento a puerta abiertas del miércoles, cuyo ambiente fue puramente familiar y donde Pablo Martínez realizó un canutazo, el partido frente a los de José Bordalás no contará con recibimiento al autobús del equipo y, ni mucho menos, con una fan zone. Tampoco ha habido ninguna campaña en redes a la altura de la importancia del choque ni un llamamiento procedente de los capitanes desde los canales de comunicación el club.

La permanencia hay que tomársela en serio

Las comparaciones son odiosas y, en el caso del Levante, también. Elche, Sevilla y Mallorca, los tres actuando como locales esta jornada, sí se tomaron en serio sus compromisos. Los franjiverdes convocaron una previa y un recibimiento contra el Valencia, mientras los bermellones cargaron sus redes sociales con mensajes de unión entre equipo y afición con vistas a su choque ante el Rayo Vallecano. Los hispalenses, no obstante, sacaron a su capitán, Nemanja Gudelj, ante los medios de comunicación… para terminar invitando a uno de sus entrenamientos a Leo: el niño andaluz de 12 años que padece Piel de Mariposa y que ha conseguido, a través del Parlamento Europeo, que Andalucía sea la primera comunidad autónoma de España en asumir el coste de un medicamento que ayuda a cicatrizar la piel de los pacientes, con la finalidad de que les transmitiera toda su energía y fuerza de cara al partido contra el Atlético de Madrid.

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El efecto, por parte de los tres clubes, ha sido el deseado para sus intereses: tres victorias para creer en la permanencia. Mientras, en Orriols, silencio casi absoluto. Y la salvación, a 7 unidades de distancia. Un panorama desolador, pero que equipo y afición afrontarán sin miedo a la caída y desde el convencimiento de que la temporada no terminará en hecatombe.