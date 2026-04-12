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"Hay que hacer el máximo posible de los 24 puntos que quedan"
Luís Castro se centra en un partido "importantísimo" sin que los favorables resultados de los rivales directos le condicionen
El Levante UD se mide a un crecido Getafe este lunes a partir de las 21 horas en el Ciutat. La cita es trascendental para los intereses de los granotas, ya que tanto Sevilla como Elche ganaron sus partidos, mientras que el Alavés arrancó un punto ante la Real Sociedad. En estos momentos los valencianos cuentan con 26 puntos, dos más que el Oviedo (colista) y cinco menos que el Mallorca.
Directo | Luís Castro analiza la previa del Levante - Getafe
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Getafe.
Jornada retro
Me gusta. Es una iniciativa que promueve el fútbol y siempre serán interesante. Hay que promover más el campeonato español. Cuando Madrid elimina al City, el Barça al Newcastle y el Atlético al Tottenham... hay que hacer más ruido. Hay camisetas muy guapas y la nuestra es una de ellas.
Nacho Pérez y Toljan
Está más preparado. Nacho está trabajando muy bien. No tendrá problemas en jugar. Toljan está dando cosas importantes. Puede dar más pero no hace errores en los partidos. Es muy equilibrado y en ataque toma buenas decisiones. No es muy visible pero si miras el partido con más detenimiento es muy inteligente. Sin embargo, Nacho está todavía mejor y tiene características muy importantes.
Iván Romero
Iván ha jugado más partidos de titular que de banquillo. Es uno de los jugadores que tienen cosas importantes para nosotros. Todos los jugadores están peleando fuerte en el campo. Tiene características diferentes pero para meter a Iván hay que quitar a otro.
Carlos Álvarez
Está bien y ha entrenado al cien por cien. Puede jugar de titular. El tiempo dependerá pero de forma física está bien. El equipo está jugando bien sin Carlos pero se lesionó en un partido donde tuvo situaciones claras. No estábamos mal con él. Lo bueno están todos bien. Jueguen unos u otros el equipo tendrá la calidad necesaria para pelear.
Quién sustituirá a Castro como entrenador y cumplir ciclo en 14 partidos
Será Iborra quien hablará con el equipo pero las decisiones serán colectivas. No sé si hablan entre ellos o no. En la última no estaba ahí y las imágenes están ahí. Cuando miro veo una roja y me sacan amarilla. Entrenaré de espaldas al campo y mirando al banquillo. Hay tres amarillas bien pero otras que no. Siempre hablaré desde el respeto. Hablaré cuando pienso que las cosas no están bien. Solo pregunté si el VAR iba a revisar. Respetaré como siempre el trabajo de los árbitros. Las cinco amarillas ya están.
Afición y cerrar jornada
No controlo eso, por lo que no hago mucha reflexión. Hay veces que me gustaría más por el espacio entre partidos. Por la afición es claro que es muy bueno. En casa sentimos que los jugadores dan un poco más. La afición da una energía muy grande. Estoy tranquilo porque hemos hecho partidos muy buenos en casa. Pienso que jugar un partido más con nuestra afición puede ser muy bueno para nosotros.
Trabajo mentalmente para igualar en intensidad
Si hay una cosa es intensidad. Somos uno de los equipos con más intensidad desde que estoy aquí. Tienen experiencia y saben hacer los momentos de juego que es necesario para acelerar y parar el partido. Tenemos que estar dentro del partido.
Getafe
Es uno de los equipos que está muy bien. En los últimos 10 han perdido dos. Y en esos jugaron con 10. Nosotros tenemos que hacer lo máximo posible ante un buen equipo. Es uno de los mejores en resultados. Tienes que mirar todas las características, no hay adversarios iguales. Intentar que los puntos más fuertes intentar quitarlos y conocerlos bien. La clave es quitarle el máximo de esas calidades y hacerles daño en las cosas menos buenas. Tienes que estar muy concentrado en todos los momentos del partido.
Sanción por 5 amarillas
Nosotros tenemos siempre comunicación con gente que está arriba. Haremos nuestro trabajo. Los jugadores conocen como trabajamos. Tenemos un staff con calidad y dispuestos para hacer las cosas bien.
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