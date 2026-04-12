"Hay que hacer el máximo posible de los 24 puntos que quedan"

Quién sustituirá a Castro como entrenador y cumplir ciclo en 14 partidos

Será Iborra quien hablará con el equipo pero las decisiones serán colectivas. No sé si hablan entre ellos o no. En la última no estaba ahí y las imágenes están ahí. Cuando miro veo una roja y me sacan amarilla. Entrenaré de espaldas al campo y mirando al banquillo. Hay tres amarillas bien pero otras que no. Siempre hablaré desde el respeto. Hablaré cuando pienso que las cosas no están bien. Solo pregunté si el VAR iba a revisar. Respetaré como siempre el trabajo de los árbitros. Las cinco amarillas ya están.