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"Hay que hacer el máximo posible de los 24 puntos que quedan"

Luís Castro se centra en un partido "importantísimo" sin que los favorables resultados de los rivales directos le condicionen

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores.

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores. / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Valencia

El Levante UD se mide a un crecido Getafe este lunes a partir de las 21 horas en el Ciutat. La cita es trascendental para los intereses de los granotas, ya que tanto Sevilla como Elche ganaron sus partidos, mientras que el Alavés arrancó un punto ante la Real Sociedad. En estos momentos los valencianos cuentan con 26 puntos, dos más que el Oviedo (colista) y cinco menos que el Mallorca.

Directo | Luís Castro analiza la previa del Levante - Getafe

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