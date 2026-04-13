El Levante, después de su descalabro contra la Real Sociedad, se sumerge en un tramo de competición donde todo lo que no sea encadenar victorias tramitará su descenso a Segunda División. Duele pensar en el posible destino del conjunto dirigido por Luís Castro, pero la realidad es tan difícil de digerir que el equipo tiene dos caminos: o dejarse el alma en los ocho partidos que quedan de competición o empezar a despedirse de la categoría.

Ningún competidor por permanecer en Primera da su brazo a torcer. Así lo refleja la jornada actual, donde Sevilla, Mallorca y Elche ganaron sus encuentros, Oviedo asaltó Balaídos y Alavés rascó un empate en el Reale Arena en el último suspiro, para los que consideraban que puntuar en San Sebastián era una auténtica locura. Muestra de que la voluntad de quedarse en la élite está por delante de cualquier circunstancia, por lo que el Levante debe demostrar que quiere salvarse a toda costa y sin importar quién esté enfrente. El Getafe, sin ir más lejos, es la prueba de ello. Equipo más correoso y difícil de percutir no existe en Primera División.

Reforzados en invierno, y siendo su punto de despegue, sus estadísticas lo respaldan: solo dos derrotas en los últimos 10 partidos y, de los últimos cinco, cuatro victorias, entre ellas, en el Santiago Bernabéu. El conjunto de José Bordalás, peleando por puestos europeos, aterrizará en el Ciutat de València como un hueso duro de roer, pero el Levante tiene a prácticamente todos sus soldados a su disposición para luchar por tres puntos trascendentales, que permitirían al Levante a no caer en el pozo de la Segunda División antes de tiempo.

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Solo se lo pierden Unai Elgezabal y Roger Brugué por lesión mientras Carlos Álvarez, sin minutos en Anoeta, está en plenas condiciones para deslumbrar. Cualquier ayuda es poca. Y más, después de que el triunfo del Oviedo contra el Celta sitúe al Levante como colista. Ganar por lo civil o por lo criminal. No queda otra.