Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Getafe
El técnico portugués mete tres cambios en comparación a los que salieron de inicio frente a la Real Sociedad
Las victorias de Elche, Sevilla, Mallorca y Oviedo, sumado al descalabro en el Reale Arena, obliga al Levante salir con todo y vencer al Getafe. No hay más. Se acabaron las reválidas. Cualquier punto perdido es un retroceso en su escalada hacia la permanencia y su puesto en la tabla, colista después del triunfo ovetense en Balaídos, es la señal de que todo lo que no sea ganarle a los de Bordalás supondrá un doloroso revés en su lucha por estar en Primera la próxima temporada.
Sin embargo, Luís Castro mueve piezas en su once, dando entrada a Pablo Martínez, Iván Romero y Raghouber por Oriol Rey, Losada y Víctor García. Carlos Álvarez, a plena disposición del técnico tras volver a la convocatoria contra la Real Sociedad, se quedará en el banquillo esperando su oportunidad.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD
Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez; Ugo Raghouber, Pablo Martínez, Olasagasti; Kareem Tundé, Carlos Espí e Iván Romero.
- La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!
- Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”
- Gourlay cambia su postura sobre el director deportivo en el Valencia CF
- Jean Montero gana el gran duelo dominicano en Málaga
- Muriqi deja helados a Valencia CF, Elche CF y Levante UD. ¡Así está el descenso!
- Lucas Beltrán: 'Es una mierda
- Corberán y la plantilla del Valencia reviven al monstruo de Meriton
- Parte médico de Eray Cömert: tiempo de baja y alternativas del Valencia CF