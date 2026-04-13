Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Getafe

Las victorias de Elche, Sevilla, Mallorca y Oviedo, sumado al descalabro en el Reale Arena, obliga al Levante salir con todo y vencer al Getafe. No hay más. Se acabaron las reválidas. Cualquier punto perdido es un retroceso en su escalada hacia la permanencia y su puesto en la tabla, colista después del triunfo ovetense en Balaídos, es la señal de que todo lo que no sea ganarle a los de Bordalás supondrá un doloroso revés en su lucha por estar en Primera la próxima temporada.

Sin embargo, Luís Castro mueve piezas en su once, dando entrada a Pablo Martínez, Iván Romero y Raghouber por Oriol Rey, Losada y Víctor García. Carlos Álvarez, a plena disposición del técnico tras volver a la convocatoria contra la Real Sociedad, se quedará en el banquillo esperando su oportunidad.

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ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez; Ugo Raghouber, Pablo Martínez, Olasagasti; Kareem Tundé, Carlos Espí e Iván Romero.