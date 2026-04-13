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"La afición es como nuestra familia. Es una sensación fantástica, nos hacen jugar mejor en los momentos difíciles"
La victoria contra el Getafe le hace ser optimista a Castro, convencido de que su equipo saldrá de su situación clasificatoria
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria contra el Getafe.
Etta Eyong y Raghouber
Etta ha tenido un golpe. Está con dolor. Vamos a ver el nivel del problema. Ha tenido buenas acciones. Ha estado mejor defensiva que defensivamente. Queríamos una cosa más diferente arriba porque queríamos atacar un poco más. Ugo da mucha calidad en salida. Arriaga ha entrado muy bien.
Partido de Espí
Ha hecho muy buen partido, pero ha hecho tantos partidos buenos... Ha estado muy bien una vez más.
Salvación y gestión de los penaltis
Está en ganar al Sevilla la salvación. Han jugado los jugadores que tenían que tirar. Ellos querían marcar, seguro.
Atmósfera y la gente espectacular a nivel ambiental
Estamos teniendo grandes partidos en casa y muy buenos contra grandes equipos. Es clave la afición. Pienso que es lo mejor que pueden hacer para darnos energía. Si vienen deprimidos va a ser más difícil. Son como nuestra familia. Para mí es una sensación fantástica que nos hace jugar mejor en los momentos difíciles.
Plan de partido
Jugar nuestro fútbol. Si uno sabe hacer lo que uno hace es mejor. Era importante seguir jugando bien. Ugo e Iván tienen calidad con balón. Jugamos nuestro fútbol y sé cuándo es necesario controlar el partido. Hemos estado preparados para el fútbol de ellos.
Equipo colista
No hablé de eso. Miramos los puntos que tenemos que hacer, que son muchos. No he pensado en eso. Mirar el partido desde arriba es peor porque no puedes hablar con los jugadores, pero tenemos un staff técnico con muchísima calidad.
Partido competitivo que se termina ganando
Sabemos que era un partido muy difícil. Hacen las cosas muy bien y defienden muy bien. Es el partido que más ocasiones le han generado, son muy difíciles de superar. El plan de partido salió bien y entendimos el juego. Estoy muy contento con ellos.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria contra el Getafe.
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