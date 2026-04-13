"La afición es como nuestra familia. Es una sensación fantástica, nos hacen jugar mejor en los momentos difíciles"

Atmósfera y la gente espectacular a nivel ambiental

Estamos teniendo grandes partidos en casa y muy buenos contra grandes equipos. Es clave la afición. Pienso que es lo mejor que pueden hacer para darnos energía. Si vienen deprimidos va a ser más difícil. Son como nuestra familia. Para mí es una sensación fantástica que nos hace jugar mejor en los momentos difíciles.