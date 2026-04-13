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"La afición es como nuestra familia. Es una sensación fantástica, nos hacen jugar mejor en los momentos difíciles"

La victoria contra el Getafe le hace ser optimista a Castro, convencido de que su equipo saldrá de su situación clasificatoria

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores.

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores. / LUD

Rafa Esteve

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