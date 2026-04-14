Espí: "No nos vamos a rendir, entre todos, lo conseguiremos"

Carlos Espí, delantero centro del Levante UD que está manteniendo con sus goles viva la llama de la salvación, ha sido el protagonista principal en el césped y en la zona mixta tras el encuentro con el Getafe. A los 83 minutos del partido, el jugador valenciano dio los tres puntos a los de Luís Castro, un triunfo ante el Getafe CF que les permite seguir en la carrera por la permanencia en Primera. Ahora, a cuatro puntos del Alavés, equipo que marca la línea de los conjuntos que se quedaría la próxima campaña en la Liga, y a cinco del Sevilla, rival de los levantinistas el jueves 23 de abril.

"Cuando he marcado el gol, les he dicho a todos los compañeros que se acercaran, la victoria ha sido cosa de todos, no solo de quien mete el gol", admitió el joven atacante, que ya suma ocho dianas en LaLiga.

"Tenía la piel de gallina porque ha sido un momento muy emotivo, me siento muy contento por haber podido ganar este partido", continuó refiriéndose al momento en el que convirtió el tanto y lo pudo festejar tanto con el grupo de jugadores como con todo el levantinismo, que se puso en pie en el Ciutat de València al ver aún posible el sueño de la permanencia en Primera.

Estaba convencido de que no era expulsión

En la primera mitad, Espí pudo haber sido expulsado tras una cartulina roja que el árbitro le retiró después de la revisión en el VAR. Al respecto comentó: "Me sorprendió. Llegué tarde, pero el contacto fue muy poco, le dije que lo mirase porque sabía que no era. Ha sido un susto, eso sí".

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"Cada vez que juego intento ayudar, y así será hasta el final. Ha sido un sufrimiento el partido. Lo que está claro es que nosotros no nos vamos a rendir, porque entre todos lo vamos a conseguir", concluyó creyendo firmemente en el objetivo de la salvación.