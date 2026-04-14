Así se le gana al Getafe: el Levante muestra su versión más competitiva en el momento más delicado

Los fantasmas del pasado no alteran la vena competitiva del Levante de Luís Castro, capacitado para desarrollar su fútbol en condiciones adversas y rugir con fuerza cuando las aspiraciones de permanencia se tambalean. Poco le importa al equipo levantinista lo que hagan el resto de contrincantes. Pelea, insiste y, sobre todo, cree. Cuando más falta hace. Su victoria contra el Getafe provoca que las esperanzas de salvación crezcan a falta de 7 partidos para finalizar la competición. Nadie sabe qué sucederá, pero el Levante garantiza que estará en la batalla gracias a partidos como el del pasado lunes, donde exhibió un volumen de protagonismo digno de ser valorado entre los que descartan a los de Luís Castro entre los candidatos a quedarse en Primera.

Un gol de Carlos Espí decantó la balanza hacia el bando granota en los últimos compases del encuentro, pero el marcador del Ciutat de València pudo abrirse con anterioridad ante la cantidad de veces que el Levante inquietó la meta de David Soria. Bien sabido es por los integrantes de la categoría que los entramados defensivos de José Bordalás son difíciles de superar, debido a un estilo de juego donde la plantilla azulona no solo se siente cómoda corriendo sin balón, sino que disfruta resguardando su portería para contragolpear a través de rápidos jugadores en ataque. No obstante, el Levante fue quien más veces le remató al Getafe en toda la temporada con 22 tiros. El Real Madrid de Xabi Alonso, con 23, es el único que supera a los de Castro. Y, por detrás de los levantinistas, el Betis que ganó a los azulones 4-0 en la primera vuelta con 19 y el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, con 16. Mismas veces que le remató el Barça en el Camp Nou durante el mes de septiembre.

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Más que equipos que pelean por Europa

A lo largo del campeonato liguero, equipos como Athletic, Villarreal o Celta no llegaron ni a la decena: 5, 8 y 5 respectivamente. La media, sumando los 30 partidos previos al del Levante, al Getafe le han rematado un total de 11,36… hasta que llegaron los de Luís Castro y duplicaron prácticamente dicho promedio. Ambos técnicos lo dejaron entrever en rueda de prensa. “Es una lectura muy sencilla: nos han superado en todo. Sobre todo en intensidad, duelos, segundas jugadas. Ha sido casi imposible, el equipo no ha estado en el partido. No hemos conseguido estar cómodos”, comentó José Bordalás antes de que Castro tuviese la corazonada de que, en el volumen de las ocasiones generadas, reventó estadísticas. “El Getafe es uno de los rivales más difíciles de ganar de LaLiga. Es un equipo que defiende muy bien, que no es muy fácil de generar ocasiones. Pienso que hoy es el partido del año que más ocasiones les han generado. Son muy difíciles de superar”, aseguró Castro. El Levante, cuando más lo necesitaba, sacó su versión más competitiva. El argumento más fiable de que el equipo se dejará la vida por quedarse un año más en la élite del fútbol español.