Melero: "¿Permanencia del Huesca o del Levante? No tengo ninguna duda"

Gonzalo Melero es uno de los mejores jugadores que han pasado por Segunda en los últimos 10 años. Ahora, a sus 32 y como jugador del Leganés, habló en una entrevista con EFE sobre su carrera y destacó el buen recuerdo que tiene de su paso por el Huesca, donde considera que encontró "su sitio", especialmente en la temporada 2017-2018, su segunda allí, en la que anotó 16 goles.

"En Huesca encontré mi sitio. Desde el primer año encontré mi clima, mi ciudad, mi ambiente, mi estadio, mi afición... todo fue sobre ruedas. Recuerdo que desde el primer al último compañero tenía gran relación con todos ellos. Y el año con Rubi empezaron a fluir las cosas, me sentía con mucha confianza", indicó.

"No es lo normal una temporada como aquella, yo sé que es muy complicado que se vuelva a repetir algo así. Son años especiales que marcan las carreras, en los que te encuentras en una situación idílica", manifestó al respecto de aquella campaña, que terminó con el ascenso del club aragonés a la máxima categoría del fútbol español.

Thierry, frente a Melero / EFE

Tres campañas con el Levante UD

Tras su gran año con la SD Huesca, el Levante UD abonó 3,6 millones por su fichaje. Era una ganga al tratarse de un joven valor que ya había despuntado en las categorías bronce y plata de España, así como con la selección. Muchos equipos quisieron ficharle, peor los del Ciutat fueron más rápidos. En Valencia permaneció tres campañas, anotando 17 tantos y repartiendo 5 asistencias en sus 94 partidos oficiales disputados con los granotas. Buenos datos para un centrocampista que no llegó a mostrar su mejor encaje en el equipo.

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¿Qué prefiere Melero?

Por todo ello, al ser preguntado si preferiría la permanencia de este; el ascenso a Segunda de la Ponferradina o a Primera del Almería; o la salvación en LALIGA EA Sports del Levante, otras entidades por las que ha pasado, lo tiene claro: "No tengo ninguna duda, lo que más me gustaría sería que se mantuviera el Huesca".