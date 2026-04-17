El Levante, ante el rival que 'encendió' su reacción en LaLiga

El Levante UD vuelve a mirar al Sevilla FC apenas unos meses después de un partido que marcó un punto de inflexión en su temporada. Aquel triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán no fue solo una victoria más: significó el primer gran golpe de autoridad del equipo dirigido por Luís Castro y abrió una etapa de esperanza competitiva en el retorno a la categoría de oro hasta entonces irregular y sombría.

Ahora, el escenario cambia, pero el contexto no es menor. El reencuentro llega en el Ciutat de València, con ambos equipos aún condicionados por la clasificación y con la sensación de que cada enfrentamiento directo tiene impacto más allá de los tres puntos. En el caso del Levante, el duelo se lee como una confirmación: saber si el crecimiento mostrado en las últimas semanas es real o solo una reacción puntual.

Un equipo que ha cambiado el tono de su temporada

El Levante ha transitado por diferentes estados emocionales a lo largo del curso, pero el tramo reciente ha supuesto un cambio perceptible en la manera de competir. La llegada de Luís Castro ha introducido orden, ajustes estructurales y una idea más reconocible, que ha ido asentando al equipo con el paso de las jornadas.

Luís Castro dando indicaciones a sus jugadores. / LUD

El conjunto granota ya no se percibe como un equipo frágil en cada adversidad. Ha aprendido a sostener partidos, a competir sin descomponerse y a encontrar momentos para golpear. Ese cambio no ha sido inmediato ni lineal, pero sí progresivo, y ha tenido como consecuencia una mejora en resultados y, sobre todo, en sensaciones internas. El triunfo en Sevilla, en ese sentido, actúa como referencia simbólica. No tanto por el marcador, sino por lo que representó: la capacidad de competir en un escenario exigente y salir reforzado.

Espí, de la sequía al punto de inflexión

La evolución de Carlos Espí resume bien el recorrido reciente del equipo. El delantero atravesó un periodo prolongado sin gol, en el que la falta de acierto condicionó su participación y su confianza. Su temporada parecía estancada hasta que encontró su primer tanto del curso el pasado mes de enero, precisamente ante el Sevilla en LaLiga.

Carlos Espí celebrando a cámara su gol ante el Sevilla / LEVANTE UD

Aquel gol no solo abrió su cuenta, sino que también funcionó como punto de ruptura emocional. A partir de ahí, su presencia en el equipo se ha vuelto más determinante, con mayor continuidad en el juego, más agresividad en el área y una sensación creciente de amenaza constante. Su caso encaja con la evolución del propio Levante: de la duda a la reafirmación, del bloqueo a la eficacia.

Carlos Álvarez, el regreso de una pieza diferencial

En paralelo, Carlos Álvarez representa otro de los focos de atención del equipo en este tramo decisivo. Su temporada ha estado condicionada por problemas físicos, pero su recuperación abre una nueva dimensión para el Levante en la creación ofensiva.

Carlos Álvarez celebra su gol contra el Sevilla. / ADOLFO BENETÓ

Su capacidad para interpretar espacios, conectar líneas y aparecer entre defensas le convierte en un futbolista especialmente relevante en partidos cerrados. Más allá del rendimiento inmediato, su figura aporta al equipo una sensación de imprevisibilidad que el Levante había echado en falta en fases anteriores del curso.

El contexto del reencuentro con el Sevilla añade además un componente narrativo evidente, por su pasado vinculado a la ciudad y al club rival. Cabe destacar, que su último tanto fue contra el propio Sevilla FC.

El Ciutat como punto de control del crecimiento

El Ciutat de València se ha convertido en el escenario donde el Levante intenta validar su evolución. No es solo un estadio: es el espacio donde el equipo ha ido reconstruyendo su confianza. En casa, los granotas han encontrado continuidad, han sumado victorias importantes y han recuperado la sensación de solidez que tanto necesitaban.

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Real Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Esa fortaleza como local contrasta con fases anteriores del campeonato, en las que la irregularidad marcaba el rendimiento. Ahora, el equipo parece haber encontrado un equilibrio que le permite competir con más consistencia.

Un reencuentro que mide más de lo que decide

El nuevo cruce con el Sevilla no se interpreta únicamente como un capítulo más del calendario ni como una simple prolongación del duelo del Pizjuán. Es, sobre todo, un termómetro del estado actual del Levante de Luís Castro y de su capacidad para sostener la reacción en el tiempo.

Pero más allá del relato, del contexto y de las sensaciones, el escenario es mucho más directo: el Levante necesita puntos de forma obligatoria. La clasificación no da margen para lecturas intermedias ni para procesos a medio plazo. Cada jornada aprieta, cada error pesa y cada victoria vale algo más que tres puntos.

Iker Losada of Levante UD celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Levante UD at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En ese sentido, el partido ante el Sevilla se convierte en una prueba exigente y, al mismo tiempo, necesaria. Porque el Levante no solo busca confirmar su crecimiento o dar continuidad a su mejora competitiva: necesita transformar ese impulso en resultados que lo mantengan vivo en la pelea por la permanencia.

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El Sevilla vuelve a aparecer, por tanto, no solo como referencia del cambio granota, sino como una nueva oportunidad (y también obligación) de seguir sumando en un tramo de temporada donde ya no hay espacio para otra cosa que no sea puntuar.