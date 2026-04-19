Levante UD - Sevilla FC, otra vez

Casualidades del destino, el trascendental Levante UD - Sevilla FC se disputará prácticamente en las mismas circunstancias que la última vez que se jugó en Primera División: en el Ciutat de València, con los granotas a cuatro puntos de la salvación, en la jornada 33, el mismo día de la semana y a la misma hora. Igual que en 2022. Solo cambia la condición del club visitante, que pasó de quedar en cuarta posición aquella temporada 21/22 a coquetear con el descenso cuatro años después, y la fecha, del 21 al 23 de abril.

Sin embargo, poco le importa al equipo de Luís Castro, que afronta la cita consciente de que es el tren al que se debe subir si quiere quedarse un año más en la élite del fútbol español. Lo que dicte el marcador del Ciutat no será definitivo, pero todo lo que no sea ganar aumentará peligrosamente sus posibilidades de descender a Segunda, tal y como pasó en 2022 y cuyas probabilidades buscan esquivar a toda costa los de Castro. Es como si el fútbol le quisiera quitar al Levante el dolor y la amargura que vivió aquella soleada tarde que se oscureció tras una derrota cruel y casi definitiva para lapidar sus opciones de permanencia.

Partido caótico en Orriols

El partido no pudo empezar de peor manera: a los 15 minutos, Tecatito cabeceó al fondo de la red un centro de Ocampos que, poco después, fue replicado con un tanto desde los once metros de José Luis Morales. La tensión se palpó en un césped de Orriols que se volvió a ver por debajo del marcador a la media hora de encuentro, otra vez, por mediación de Tecatito. Y aunque el Levante de Alessio Lisci no tiró la toalla y siguió insistiendo en el empate, el ‘11’ granota falló un penalti en la segunda parte que le dio alas a los sevillistas para matar el partido gracias a un testarazo a la escuadra de Koundé.

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Soldado, en el 87’, recortó diferencias y encendió las gradas de un Ciutat de València que registró una entrada de 18.107 espectadores, pero que se marchó a casa hundido por el resultado… y presenciando cómo Morales lloró desconsoladamente sobre el centro del campo no solo por la derrota, sino también por la pena máxima errada. La salvación, tras caer 2-3 contra el Sevilla, pasó de cuatro a seis unidades de diferencia. Cuatro temporadas después, el Levante no quiere repetir el mismo desenlace, sino dar un golpe sobre la mesa de los que pelean por mantenerse en la élite del fútbol español. Orriols, como pasó en 2022 y sucede constantemente, no fallará.