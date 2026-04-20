El cierre parcial del estadio del Espanyol afecta al Levante UD

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido el cierre parcial de una de las gradas del RCDE Stadium para el partido del próximo 27 de abril ante el Levante UD.

La sanción se produce tras el lanzamiento de objetos recogidos por el acta arbitral durante el partido disputado el pasado 21 de marzo ante el Getafe, en concreto el lanzamiento de botellas de agua al técnico José Bordalás y al equipo arbitral. Anteriormente, el Espanyol ya tenía dos apercibimientos de cierre.

Comunicado del Espanyol

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto al RCD Espanyol una sanción de cierre parcial del sector 100 de la grada del RCDE Stadium, como consecuencia de los lanzamientos recogidos en el acta arbitral durante el partido disputado el pasado 21 de marzo de 2026 frente al Getafe Club de Fútbol, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

Dicha sanción ha sido acordada al considerar el Comité de Disciplina que los hechos constituyen una alteración grave del orden del encuentro, habiendo sido el Club advertido previamente por incidentes de naturaleza similar, todo ello en cumplimiento del vigente Código Disciplinario de la RFEF.

En cumplimiento de la resolución disciplinaria, se informa que durante el próximo partido que se disputará en el RCDE Stadium frente al Levante Unión Deportiva, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports y previsto para el 27 de abril de 2026 a las 21:00 horas, el sector 100 del RCDE Stadium permanecerá cerrado al público. Este sector, desde el que se identificaron los referidos lanzamientos, mostrará un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol, así como de apoyo al juego limpio, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del vigente Código Disciplinario de la RFEF.

El cierre afectará a un total aproximado de 344 localidades. Los abonados de dicho sector recibirán la correspondiente comunicación informativa por parte del RCD Espanyol.

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El RCD Espanyol reitera su firme y rotunda condena a cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo e intolerante en el deporte, que en ningún caso representan los valores del Club, y lamenta que este tipo de actuaciones, protagonizadas por una minoría, perjudiquen directamente al conjunto de la masa social del Club.