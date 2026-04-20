Las internacionales del Levante UD cumplen sus objetivos

Pocas experiencias comparables a lucir la camiseta de tu selección. En esta última ventana internacional, cuatro futbolistas del Levante UD —Dolores Silva, Rai Carrasco, Eden Le Guilly y Anna Álvarez— han vuelto a competir lejos de Buñol defendiendo los colores de sus países. Mientras el grueso de la plantilla mantenía la rutina de trabajo, incluido un entrenamiento en el Polideportivo de Nazaret junto a la escuela femenina, las internacionales han afrontado días de partidos complicados —tanto oficiales como amistosos— que han servido para avanzar en objetivos importantes como la clasificación al Europeo sub-19 o al Mundial.

Play-off del Mundial asegurado

Una de las internacionales que ya ha cumplido su objetivo es Dolores Silva. Porque la Selección de Portugal, con sus triunfos ante Letonia y Eslovaquia, ha asegurado su presencia en los play-offs de la Copa del Mundo 2027. En el primer compromiso internacional, la ‘leona’ del Levante saltó al terreno de juego en el minuto 74, tras la sentencia de Kika Nazareth, en sustitución de Andreia Faria. Con el 0-3 sobreimpresionado en el luminoso, el combinado luso reafirmó su superioridad en un partido en el que Dolores incluso se animó a probar suerte con un tiro libre en el tiempo de añadido, aunque sin éxito.

En el segundo envite, Eslovaquia mordió primero gracias a un tanto de Klaudia Fabová. Pero al filo del descanso, y en tan solo cinco minutos, las lusas dieron la vuelta al resultado con las dianas de Kika Nazareth y Tatiana Pinto. Esta vez, Francisco Neto no tardó en reforzar el centro del campo dando entrada a Dolores Silva y Andreia Faria justo al inicio de la segunda mitad. Con el tiempo reglamentario vencido, la ‘14’ granota protagonizó un ataque por el costado izquierdo que no supo aprovechar Jéssica Silva. Aunque poco importó. Porque la selección portuguesa certificó su pleno de victorias con un cuarto triunfo consecutivo que la mantiene líder de grupo con doce puntos.

Dolores Silva en el partido contra Eslovaquia / Selección de Portugal

La Vinotinto se complica la vida

No ha tenido tanta suerte Raiderlin Carrasco con la Selección de Venezuela. La lateral del Levante, que partió como titular en los tres compromisos, vivió en primera persona como La Vinotinto se complicaba ante Colombia y Argentina las opciones de acceder por la vía directa al Mundial. Porque cayeron derrotadas frente al cuadro cafetero (2-1) pese a haberse adelantado en el luminoso y contra la albiceleste dos acciones puntuales marcaron el desenlace (1-2): un error en la salida que les costó el gol de Agostina Holzheier y un contraataque culminado por la exvalencianista Florencia Bonsegundo.

Pero no todo está perdido para Rai Carrasco. Porque en el último envite la selección venezolana goleó 9-0 a Bolivia, que acabó el partido con nueve jugadoras sobre el verde. Este festín de goles permite a La Vinotinto ocupar la tercera plaza en la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Una posición con enorme valor competitivo. Con once puntos en el casillero —uno de ventaja sobre Chile—, la Selección de Venezuela se mantiene en puestos que otorgan el acceso al repechaje internacional para el Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

Portería a cero y billete para el Europeo

España quiere seguir reinando en Europa y Anna Álvarez podría ser una de las piezas que contribuyan a lograrlo. El primer paso ya lo ha dado. Porque la joven guardameta del Levante se ha clasificado con la selección española para el Europeo sub-19 que se disputará en Bosnia y Herzegovina entre el 27 de junio y el 10 de julio. Álvarez ha sido titular en el primero de los tres enfrentamientos: ante Hungría mantuvo la portería a cero en un choque que se saldó con el triunfo de La Rojita por 3-0. En los otros dos choques, ante Irlanda del Norte (3-0) y Portugal (0-0), bajo palos estuvo Laia López, portera del filial del Real Madrid. Unos resultados que permiten al combinado español luchar por el título europeo con el objetivo de prolongar su reinado, tras haber conquistado las últimas cuatro ediciones.

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Reaparición con gol

Tras no disputar ningún minuto en la anterior ventana FIFA, Eden Le Guilly volvió a vestirse de corto con la Selección de Francia. La central cedida por el Paris Saint-Germain recibió la llamada de la sub-23 para dos amistosos frente a Escocia y a Estados Unidos que se disputaron en tierras murcianas. Contra el combinado escocés, la ‘2’ granota salió desde el banquillo para jugar los últimos 18 minutos en un partido que se selló 1-0 para las galas. Más minutos disfrutó en el choque ante las estadounidenses: formó parte del once titular —jugó 46 minutos— y abrió la lata en el minuto 26. Finalmente, las visitantes remontaron el partido (3-4).