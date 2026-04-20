Buenos registros del Sevilla en el Ciutat de València

El Sevilla, que el jueves disputa su partido de la jornada liguera intersemanal en el Ciutat de València, sólo perdió en cinco de sus diecinueve visitas oficiales al Levante (26%), en cuyo feudo ha cosechado además ocho victorias (42%) y seis empates (32%).

La primera visita del Sevilla a los granotas, en marzo de 1964, se saldó con un empate a uno (marcaron el local Serafín y el visitante Diéguez) y en el precedente más cercano, hace cuatro años, vencieron los sevillistas por 2-3, gracias a un doblete de Tecatito Corona y a un tanto de Koundé que primaron sobre los goles de Morales y Soldado.

La última derrota del Sevilla en el Ciutat Valencia fue el 2-1 de la campaña 17/18, cuando marcaron Morales, Roger y el visitante Carlos Fernández, y en este siglo XXI, el Levante venció otras dos veces al Sevilla, ambas por la mínima: con gol de Nano Rivas en la temporada 11/12 y con un tanto de Rubén García en la siguiente.

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En la temporada 1964/65, los valencianos ganaron por 3-2 al Sevilla un partido resuelto con doblete de Rivera y gol de Serafín frente a los tantos visitantes de Diéguez y Eloy, y en el año 2000, en duelo de Segunda división, se impusieron por 2-0 con dianas de Salillas y Roa.