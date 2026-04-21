La Fundación del Levante une fuerzas con DURO para seguir potenciando su proyecto

La Fundación del Levante no solo es imparable sobre el terreno de juego, en las causas sociales y en la integración de personas con discapacidad dentro de la sociedad a través de los valores del deporte; sino que tampoco tiene límites a la hora de encontrar un compañero de viaje sobre el que seguir dando pasos de crecimiento.

DURO, el nuevo concepto de kebab que llegó a la capital del Turia a través del influencer valenciano Javi Maska, se convierte en el nuevo patrocinador de la Fundación hasta final de temporada, dos meses después de que el organismo comunicase mediante sus redes sociales la búsqueda de un sponsor que llenase sus camisetas de entrenamientos tras quedarse ‘huérfanas’ de publicidad.

Muchas empresas, tanto de forma pública como privada, contactaron con la Fundación del Levante para vincularse a un grupo de deportistas y profesionales que marcan tendencia a nivel nacional, pero fue DURO la que se impuso al resto de competidores al encajar dentro de los parámetros que deseó la Fundación.

Sin embargo, DURO marcó diferencias en el proceso de selección al estar vinculada a un creador de contenido de Valencia, con peso mediático en toda España, ya que sus perfiles en redes sociales acumulan más de medio millón de seguidores, y porque la oferta gastronómica que ofrece se acerca al público joven y huye del concepto de kebab tradicional; decantándose por un producto más gourmet, pero sin renunciar a su esencia.

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Más visibilidad, más interacciones

El acuerdo entre la Fundación del Levante y DURO, que además incluye diferentes contenidos con Maska para ayudar así a aumentar su visibilidad, no solo es un paso al frente en su proyecto, sino que también es un mensaje de fuerza y credibilidad hacia los que andan tras la pista de un organismo cuyo crecimiento es imparable. Sin ir más lejos, la Fundación del Levante superó en el mes de marzo su número de impactos en redes sociales: casi 15 millones de visualizaciones. Todo, con contenido orgánico.