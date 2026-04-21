Luis García se reencuentra con el Levante tras arrebatarle un ascenso y declinar una segunda etapa en Orriols

El Levante sueña con quedarse en Primera División después de que Luis Castro asumiese el reto de coger a un equipo hundido, aturdido en la categoría y con pocas probabilidades de mantenerse en la élite. El entrenador portugués, a pesar del lastre de puntuación, da esperanzas en Orriols debido a un juego dinámico, atrevido y resolutivo que empieza a registrar su mejor rendimiento en el tramo más decisivo de la temporada. A cuatro de la permanencia, el encuentro ante el Sevilla se cataloga como fundamental para acrecentar las opciones de salvación, pero, para superar a los hispalenses, los granotas tendrán que batir a un viejo conocido… que ha marcado el destino reciente del club pese a que su nombre esté escrito con letras de oro en la historia del Levante.

Luis Garcia Plaza, head coach of Sevilla FC, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on April 11, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Luis García Plaza, entrenador del histórico ascenso en el año del centenario, que sirvió para rescatar a la entidad de una deuda que le llevó a entrar en concurso de acreedores en julio de 2008, volverá a sentarse en el banquillo visitante del Ciutat de València. La última vez fue para subir a Primera con el Alavés en 2023, arrebatándole al Levante el ascenso y sumergiéndole en una deuda de la que aún se recupera. “Quiero tener el máximo respeto a toda la gente del Levante porque es un club que llevo dentro, he intentado estar muy comedido en las celebraciones porque veo mucha gente aquí que es la misma que estaba cuando estaba yo, pero estoy muy contento”, aseguró tras el penalti de Villalibre en el 129’.

Dos años y medio más tarde, la delicada situación clasificatoria del Levante con Julián Calero a los mandos de la nave granota hizo que Luis García Plaza transmitiese su deseo de ayudar. Una voluntad que se intentó materializar tras el cese del entrenador del ascenso en Burgos y que no terminó de cuajar, entre otros aspectos, según adelantó SUPER, ante la dificultad para firmar futbolistas en enero. El propio Luisgar lo reconoció en los micrófonos de Radio Marca dos semanas después: “Es verdad que hubo un contacto, pero lo explicó muy bien el presidente del Levante, al que agradezco sus palabras. Es un club al que le tengo mucho cariño, pero no era el momento de encontrarnos. No era el momento, de momento, de encontrarnos. Tuvimos una reunión y no acordamos cosas”.

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Felices con Castro

Pese al ‘desencuentro’ con Luis García, los diferentes acontecimientos, y la paciencia a la hora de acertar con el sucesor, hicieron que Luís Castro, seguido desde verano tal y como informó SUPER, fuese cesado del Nantes e irrumpiese como una opción que no se podía dejar escapar. Con la dirección deportiva muy satisfecha con su incorporación, los números respaldan al técnico portugués, que lleva 20 puntos tras 15 partidos al frente del Levante y busca un golpe de efecto contra el Sevilla para recortar distancia con la permanencia.