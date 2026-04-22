Luís Castro vuelve a sentarse en el banquillo tras una sanción sin precedentes

Luís Castro regresa al banquillo del Levante después de cumplir ciclo de amonestaciones ante el Getafe. El luso llega a tiempo para dirigir a sus jugadores desde el área técnica en el tramo clave de la temporada, con el equipo a cuatro puntos de la salvación y registrando victorias y sensaciones que le hacen creer en la permanencia. Todo está en manos de lo que pueda controlar el grupo, capacitado para superar adversidades y cualquier desafío que se le ponga por delante, pero consciente de que lo que pasa a su alrededor es incontrolable. Lo sabe de primera mano Luís Castro, quien ha sido víctima de la disparidad arbitral, y su correspondiente nivel deficiente, en un abrir y cerrar de ojos. Poco ha tardado (14 encuentros) en cumplir ciclo de tarjetas, tal y como expuso el diario AS, y en ver el fútbol desde la barrera a pesar de no protagonizar escándalos ni actitudes despectivas hacia los colegiados.

Revisadas absolutamente todas las actas de los partidos jugados hasta la fecha esta temporada en Primera División, existe un patrón muy claro que marca el patrón dictatorial del CTA. Un elevado porcentaje de las amonestaciones a los entrenadores se debe y se registra en las actas de la siguiente forma: “por protestar una de mis decisiones”. Sin embargo, no existe ningún técnico de los 20 que tienen banquillo en la élite, añadiendo a los que fueron destituidos durante el transcurso de la competición, que haya cumplido ciclo de amonestaciones tras ver la quinta tarjeta amarilla en su decimocuarto partido. Veljko Paunović, tras ver cartulina en la primera, en la cuarta y en la séptima, tuvo un ritmo similar al del portugués, pero fue cesado después de la octava fecha de campeonato.

Pese a ello, solo hay cuatro entrenadores que han cumplido ciclo de tarjetas amarillas lejos de Orriols: Eder Sarabia, José Bordalás, Diego Pablo Simeone y Marcelino García Toral (vistas en las jornadas 25, 23, 30 y 28 respectivamente). Sin embargo, el técnico del Elche fue expulsado en la sexta fecha, el del Getafe lleva siete, y en la 29 fue sancionado con dos partidos, y el entrenador del Villarreal, con tres a sus espaldas, vio dos amarillas en la 28, siendo expulsado por doble amonestación. Pese a ello, ninguno alcanzó la quinta antes de su decimocuarto partido, cuando Castro fue amonestado en el Reale Arena por estar “hablando con Iker Losada. Las imágenes son muy claras. Si había un problema entre banquillos yo estaba en el otro lado, hablando con Iker. Cuando me giro veo una roja y a mí me sacaron una amarilla. Pregunto por qué y me dicen que yo soy el responsable del banquillo”. Una disparidad arbitral y desigualdad en el trato bastante palpable que afecta a los levantinistas.

Como caso aparte, existe el de Matías Almeyda, que en la jornada 17, vio dos amarillas, tras ver una en la cuarta y otra en la decimoquinta fecha de campeonato, por “realizar observaciones de forma insistente a una de mis decisiones” en el 34’ y, en el descanso, “realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones”. Más tarde, en la fecha 24, fue expulsado y sancionado con siete partidos de suspensión “por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente número 1 para que recondujera su situación. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria”, según recoge el acta. Vista redacción, es difícil de entender cómo Almeyda vio su segunda tarjeta amarilla en la jornada 15, cuando Luís Castro cumplió ciclo de amonestaciones en su decimoquinto partido dirigiendo a los levantinistas.

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Razón no le falta al entrenador del Levante. Tampoco motivos para quejarse. “De las cinco amarillas... qué puedo decir. Hay dos que son correctas, en las otras tres no estoy de acuerdo con la regla. Es muy abierta y te pueden sacar una amarilla cuando quieran. A esa regla hay que darle una vuelta. A mí no me gusta hacerme la víctima. Veo entrenadores que saltan, abren los brazos... y no pasa nada. Me sacaron amarilla por ser encargado del banquillo. Es algo que no me gusta mucho hablar. Me gusta respetar a los árbitros y al fútbol. Tampoco estoy en la iglesia, es un juego emocional. Pero ningún árbitro puede decir que le he dedicado malas palabras”, dijo Luís Castro en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla.