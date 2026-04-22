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"Miramos cara a cara al objetivo"
Luís Castro, consciente de que tres puntos ante el Sevilla colocarían al Levante a tiro de piedra de la salvación, aseguró que "todas las semanas hay una historia diferente, pero siempre trabajamos con intensidad y para ganar"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Sevilla.
Factor Ciutat
Estamos muy bien en casa. Estamos jugando con uno más. Es lo que está pasando. Pienso que toda la gente está creyendo y la gente del club también. Necesitamos esa ventaja. Recuerdo que después de Sevilla era que no ganábamos partidos en casa. Parece que tengamos que jugar con 10, porque, con 11, los ganamos todos.
Jugadores sin protagonismo
Es normal que los que no jueguen estén bien, pero si están contentos, es porque no va a pelear por jugar. Hemos sacado a Koya y subido a Kareem, Tay y Paco Cortés. Pero solo puedes poner 11. Carlos salió de banquillo y Etta está más en el banquillo. ¿Son malos jugadores? No. Tengo que jugar con 11.
Vuelta de sanción
Es mejor estar abajo que arriba pero estaba tranquilo por el staff. De las cinco amarillas... qué puedo decir. Hay dos que están bien, pero hay tres que no estoy de acuerdo con la regla y pueden ponerte como responsable del banquillo. A mí no me gusta ser la víctima pero veo entrenadores que saltan, corren... Hay dos amarillas que están bien, tengo que respetar a los árbitros. Pero por ser responsable del banquillo... Es normal que sea emocional pero nadie puede decir que he dicho palabras injuriosas hacia ningún lado.
Centro del campo
El medio del campo es una posición donde no es fácil pero que da problemas de cabeza al jugador. Ugo está bien y Getafe hacía cosas que requerían a Ugo. Kervin entró muy bien y Oriol está haciendo buenos partidos. Pablo, Carlos, Iker no ha estado mal en el medio... El medio tiene tantas soluciones que no es fácil.
Sevilla, punto de partida de Luís Castro y de Espí
Lo que pido es que decidan bien. Las defensas están más atentas a Espí y está sufriendo muchas faltas. Está sufriendo muchas situaciones, pero Etta e Iván están bien. Tienen una valoración colectiva. Lo más importante es el colectivo, que hace las cosas juntos.
No poner a sus mejores jugadores otros equipos
No puedo perder tiempo en mi cabeza con cosas que no puedo controlar. No miro mucho.
7 jornadas en 30 días
Tenemos un partido solo. Hay que ganar, no mirar más adelante. Si pensamos más en el futuro mañana no ganamos. Estamos más cerca del objetivo que hace meses atrás. Para mí sí es posible y puedo hacerlo con los jugadores que tengo. Miramos cara a cara. Hay que hacer el once con los mejores jugadores. Y aun metiendo cambios hay buen equipo.
Carlos Álvarez
Carlos está bien. Ahora la decisión es mía. No diré si juega o no, no hablo solo para ti. Si mi decisión es que está listo para jugar, jugará.
Semana del equipo
Semana normal. Preparamos el partido para ganar. Todas las semanas hay una historia diferente, pero siempre trabajamos con intensidad y para ganar. Intentar continuar con el mismo nivel del otro partido, que no es fácil.
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