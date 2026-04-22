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"Miramos cara a cara al objetivo"

Luís Castro, consciente de que tres puntos ante el Sevilla colocarían al Levante a tiro de piedra de la salvación, aseguró que "todas las semanas hay una historia diferente, pero siempre trabajamos con intensidad y para ganar"

Luís Castro, entrenador del Levante UD en el estadio de Vallecas

Luís Castro, entrenador del Levante UD en el estadio de Vallecas / LaLiga

Rafa Esteve

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