"Miramos cara a cara al objetivo"

Vuelta de sanción

Es mejor estar abajo que arriba pero estaba tranquilo por el staff. De las cinco amarillas... qué puedo decir. Hay dos que están bien, pero hay tres que no estoy de acuerdo con la regla y pueden ponerte como responsable del banquillo. A mí no me gusta ser la víctima pero veo entrenadores que saltan, corren... Hay dos amarillas que están bien, tengo que respetar a los árbitros. Pero por ser responsable del banquillo... Es normal que sea emocional pero nadie puede decir que he dicho palabras injuriosas hacia ningún lado.