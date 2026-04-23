Creer hasta quedarse sin aliento

Cuando hay partidos que marcan una temporada, Orriols multiplica su esencia y se convierte en un estadio cuyo clima alcanza niveles intangibles, a la altura de las grandes citas y, sobre todo, de las necesidades de su Levante, inmerso en la pelea por eludir el descenso y consciente de que la fuerza de su gente es el mejor trampolín hacia la ansiada permanencia. Siempre hay días marcados en el calendario. Fechas que marcan recuerdos tanto inolvidables como desastrosos. No obstante, el Ciutat de València, que arrastra un ascenso construido desde su fortaleza, se prepara para convertir la final frente al Sevilla en un duelo para la historia. De los que pasan a la posteridad. De los que te acuerdas porque, gracias a victorias como la que suspira el equipo de Luís Castro, se alcanzó una salvación heroica.

Quedan pocos días para finalizar la competición y el Levante, según avanzan las jornadas, se siente más en disposición de asaltar una de las plazas que otorga una temporada más en la élite. Le da igual cual sea. Como si es la última de todas y se alcanza de la forma más rocambolesca posible. Sin embargo, está convencido de que lo puede conseguir. Y más, si, como de costumbre desde el día que arrancó LaLiga, su gente la respalda como si no hubiera un mañana. Su afición es la primera que cree y así lo respaldan sus estadísticas, ya que el conjunto de Luís Castro suma 10 puntos de los últimos 12 como local. Y, a pesar de ser entre semana, ya que la marea granota no necesita incentivos para acudir en masa al coliseo de Orriols, no fallará a una cita donde no existe margen de error.

Tras reponerte a los resultados favorables procedentes de rivales directos en la última jornada, y sumar tres puntos trascendentales ante el Getafe para seguir en la pomada, al Levante se le presenta una oportunidad de oro para reducir la distancia de un partido a una diferencia prácticamente irrisoria según las medidas sobre las que ha navegado durante toda la temporada. La derrota del Alavés en el Bernabéu le permite visualizar zona de permanencia a una distancia similar que hace escasos días, pese a que el Elche aprovechó las rotaciones masivas que presentó en el Martínez Valero el Atlético de Madrid. Circunstancia que aprovechó el Sevilla, próximo adversario, la pasada jornada, pero que pisará el Ciutat de València en un contexto totalmente diferente: ante un rival hambriento y frente a un público entregado con el objetivo de la salvación.

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Sin embargo, el aliciente del choque reside en el banquillo hispalense, habitado por un Luis García que pasó de arrebatarle al Levante el ascenso en 2023 a luchar cuerpo a cuerpo por quedarse en Primera División, casi cinco meses después de rechazar la opción de entrenar a los granotas y ser el referente que guíe al conjunto levantinista hacia la permanencia. Todo lo que pudo revivir Luis García, entrenador que pasó a la historia del club tras lograr el ascenso de 2010 y mantenerlo en la última una temporada más tarde, lo está experimentando un Luís Castro que no puso excusas a la hora de hacerse con los mandos de la nave granota. Gracias a su metodología y su criterio futbolístico, el Levante sueña con una salvación a la que Roger Brugué se quiere sumar a toda costa, pero aún tendrá que esperar pese a estar a punto de entrar en convocatoria.