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Iván Romero se pierde el duelo ante el Espanyol

El delantero 'granota', que fue elegido MVP, ve la quinta amarilla en el minuto 91 y cumplirá sanción

Carlos Espí e Iván Romero

Carlos Espí e Iván Romero / LALIGA

Álvaro García

Álvaro García

Iván Romero llegaba apercibido al duelo contra el Sevilla de la jornada 33. El ariete de Solana ha marcado los 2 tantos que le han dado la victoria al Levante UD, y ha sido elegido como MVP del encuentro. El único "pero" a su partido ha sido esa cartulina amarilla que ha visto en el minuto 91 tras realizar una entrada a destiempo.

Iván Romero, lesionado del sóleo

Iván Romero / LaLiga

El delantero granota está siendo una de las claves para que el Levante siga creyendo en la permanencia, los blaugranas deberán de afrontar el próximo compromiso liguero en el RCD Stadium sin su referencia en ataque debido a la sanción. Deberá cumplir ciclo.

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