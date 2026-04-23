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Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Sevilla FC

El Levante saldrá con los mismos que se impusieron al Getafe

VALENCIA SPD LEVANTE UD - OVIEDO

VALENCIA SPD LEVANTE UD - OVIEDO / Eduardo Ripoll

Redacción SD

València

El Levante afronta una final en toda regla contra el Sevilla, rival que se sitúa en la decimoséptima plaza y se ubica a cinco unidades de distancia. Los de Luís Castro tienen una oportunidad de oro para creer más que nunca que la salvación es posible y para ello el técnico portugués da continuidad a los once que se impusieron al Getafe. Misma alineación, ¿mismo resultado? Ese es el efecto que espera el Levante dar un zarparo en su batalla por pelear la permanencia.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Ugo Raghouber, Kareem Tundé, Olasagasti; Iván Romero y Carlos Espí.

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