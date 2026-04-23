Iván Romero: "Ahora estamos más cerca, en el equipo hay muchas ganas e ilusión"

El Levante UD dio un golpe sobre la mesa en la lucha por la permanencia tras imponerse al Sevilla FC en un duelo directo que aprieta la clasificación. El gran protagonista de la noche fue Iván Romero, exsevillista, autor de dos goles que dejan a los valencianos a solo dos puntos de la salvación. El único 'pero' es que Romero no podrá jugar por sanción dentro de cuatro días ante el Espanyol.

Tras el encuentro, el delantero valoró el apoyo del público como un factor determinante en los micrófonos de DAZN.

El plus de la afición

"Es verdad que nuestro estadio, con este empuje, es un plus más como he dicho estos días, esto nos hace dar un plus cuando estamos cansados. He estado acertado en los dos goles, pero han sido dos grandes pases, uno de Olasa y otro de de Kervin (Arriaga)".

La fatiga reluce en el segundo gol

"En el segundo gol me ha dado un calambre, justo en el gol cuando los compañeros han venido a por mí, pero me han estirado y ya está".

Compromiso sin importar la posición

"Al final intento dar lo máximo de mi sea de delantero, de extremo... donde me ponga el míster, incluso he jugado de 8. Ojalá que pueda meter más goles y asistencias, porque eso suma y estoy muy contento de sumar".

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La reacción del Levante por la salvación

"Estamos más cerca que antes de empezar el partido estamos es la realidad, ahora a descansar porque en cuatro días tenemos otro partido importante, estamos con muchas ganas con mucha ilusión".