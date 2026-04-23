"Esto no ha terminado, aún queda mucho más"
Luís Castro no se conforma con el triunfo contra el Sevilla y ya pone el foco en el partido ante el Espanyol
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria contra el Sevilla.
Rotaciones de cara a lo que queda
El mismo once ha hecho dos partidos solo. No hay once tipo. Yo no sé cuál es el once tipo. Hemos jugado con el mismo once pero teníamos tres dudas por cómo han trabajado de bien. El Getafe fue un partido bueno y trabajaron bien. Once tipo es difícil aquí. No miro un once tipo. Jugará otro y el equipo responderá.
Estado físico de Kareem
Había que jugar con todo lo que tienes. Tenías mucho tiempo hasta el final. Estábamos pensando que podía entrar Paco por Iván. Mirábamos qué pasaba. Nos estaba dando cosas importantes pero no sabíamos si iba a estar. Kareem pienso que va a ser una lesión.
Esta vez, por fin, sale cara y nada estropeó la victoria
No pienso que ha sido por miedo. El principio de la segunda mitad ha entrado bien el Sevilla. Era más difícil de presionar como teníamos planeado el partido. Estábamos teniendo continuidad y si metíamos a Kervin y a Carlos nos darían energía defendiendo y en ataques rápidos. Ha sido mérito de Sevilla, que ha cambiado algunas cosas. Tras los cambios han comprendido lo que podíamos hacer. Tampoco han tenido ocasiones tan claras.
Más de 20.000 en el Ciutat
Lo que quería no es posible. Me llevaría a los 20.000 fuera pero no es posible. Es jugar con uno más. Los que sienten esa energía ganan en intensidad y tienen a la gente empujando ganan. Para mí es como jugar con 12. El equipo está metido. Los jugadores lo sienten y creo que los jugadores más que yo. El mensaje es que el del lunes es un partido muy importante. Peleamos con más equipos. El del Espanyol es muy importante para nosotros. Tenemos que pelear por ese partido solo, no voy a pensar más allá. Merece el 100% de nuestro foco.
Penaltis no pitados
No voy a hablar. Ellos hacen su trabajo y a mí no me gusta hablar de arbitraje.
Victoria a nivel emocional
Hoy tenemos que celebrar y mañana trabajar. La victoria de hoy no nos da nada. Si no estás motivado, ni eres fuerte, morirás en el partido. El equipo está fuerte mentalmente. Han venido al partido para ganar.
Iván Romero
A mí me da la felicidad de la victoria. Estoy contento por él, pero también por otros. Son todos iguales, son mis jugadores. Está contento porque trabaja bien y trabaja mucho.
Banquillo
Muy importantes. No solo en este partido. Hablo de situaciones que son visibles pero más que eso, el equipo estaba en dificultad. Después tienes tres o cuatro para terminar el partido. Son muy importantes y sé que son esos jugadores que te van a dar la posibilidad de ganar el partido.
Aún queda
No ha terminado, queda mucho más. Son muchos puntos en juego y el trabajo que has hecho es bueno. No es malo es trabajo. No estás fuera ni ha acabado el campeonato. Lo que cuenta es la clasificación al final. Todavía no hemos salido.
- El Valencia Basket ya tiene rival para el playoff de la Euroliga
- Una mala y una buena noticia en el primer entrenamiento de cara al Girona
- El Valencia CF mantiene a raya el descenso
- Así fue el debut de Renzo Saravia en Son Moix
- Lim: la historia de un perdedor
- Horarios oficiales de toda la eliminatoria de cuartos de final Valencia Basket-Panathinaikos de Euroliga
- Mario Domínguez y Víctor Jr. están a un paso de hacer historia con el Valencia CF
- Pisotón a la justicia tras el no-penalti a José Luis Gayà