Se retira la ex granota Paula Tomás (24 años) por salud mental

Paula Tomás, exjugadora del Levante y actualmente en el Aston Villa inglés, ha anunciado que se retira del fútbol para priorizar su salud a los 24 años de edad.

"Siempre he bromeado con esto… Pero nunca era en serio. Hoy sí. Oficialmente, mi carrera como futbolista profesional tiene ya su punto final. Mi cuerpo me ha pedido parar y, por eso, de forma casi obligada, tengo que priorizar mi salud y despedirme de lo que me gusta", anunció mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

Tomás, nacida en El Verger, internacional con España y jugadora del Aston Villa desde el verano de 2024 después de militar en el Levante desde los once años, superando los 100 partidos con el primer equipo, reconoció que no ha sido una decisión fácil, puesto que su retirada significa poner fin a una parte de ella.

"Aunque ahora son momentos difíciles, solo me queda agradecer porque todo lo que he vivido en este deporte ha merecido la pena. Agradecer a todos los que me han acompañado en este camino; personas que me han hecho ser muy feliz, que me han hecho vivir momentos más que especiales los cuales hoy son recuerdos que vivirán conmigo para siempre", apuntó.

Por último, Tomás afirmó que se despide triste porque ha sido completamente feliz, pero, a su vez, se despide "tranquila" porque ha sido "completamente consciente de lo feliz que estaba siendo".

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"Ahora empiezo una nueva vida; espero pasármelo la mitad de bien de lo que me lo he pasado en esta (…). Así que gracias, muchas gracias y hasta siempre", finalizó