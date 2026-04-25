Kareem Tundé cae lesionado del aductor... y puede perderse lo que queda de temporada

Kareem Tundé, una de las piezas más importantes de Luís Castro, corre el riesgo de perderse los seis partidos que restan de temporada. El canterano fue sustituido en el minuto 42 durante el partido contra el Sevilla, tras sentir un pinchazo en el muslo que le impidió seguir, y las pruebas médicas han determinado una lesión en el aductor izquierdo.

El club, después de las exploraciones efectuadas en la mañana de este sábado, informó de que “la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo”. A pesar de ello, existe la probabilidad de que se pierda lo que resta de temporada, desaprovechando la oportunidad de exprimir a un futbolista que está siendo capital en los planes de Luís Castro, quien le hizo debutar en Primera División en el Ramón Sánchez Pizjuán y le ha dado continuidad en el extremo diestro: solo se perdió el partido contra el Elche en un balance de 969 minutos disputados en 15 encuentros, 12 de ellos como titular, bajo la supervisión del entrenador procedente de Moreira de Cónegos.