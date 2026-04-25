Kareem Tundé cae lesionado del aductor
El canterano tuvo que retirarse del partido contra el Sevilla debido a unas molestias
Kareem Tundé, una de las piezas más importantes de Luís Castro, estará ausente en los próximos partidos del Levante. El canterano fue sustituido en el minuto 42 durante el partido contra el Sevilla, tras sentir un pinchazo en el muslo que le impidió seguir, y las pruebas médicas han determinado una lesión en el aductor izquierdo.
El club, después de las exploraciones efectuadas en la mañana de este sábado, informó de que “la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo”. A pesar de ello, existe la probabilidad de que regrese en, como mucho, dos semanas, con la finalidad de exprimir a un futbolista que está siendo capital en los planes de Luís Castro, quien le hizo debutar en Primera División en el Ramón Sánchez Pizjuán y le ha dado continuidad en el extremo diestro: solo se perdió el partido contra el Elche en un balance de 969 minutos disputados en 15 encuentros, 12 de ellos como titular, bajo la supervisión del entrenador procedente de Moreira de Cónegos.
- FINAL DEL PARTIDO: El Valencia resiste y logra una victoria vital para la permanencia
- Alineaciones probables del Valencia - Girona
- Un recurrente objetivo del Valencia, dispuesto a regresar a casa
- El Valencia CF se agarra a la vida en Mestalla
- El Valencia Basket quiere imponer el Roig Arena frente al Real Madrid antes de recibir al Panathinaikos
- El Atlético de Madrid pierde jugadores para visitar al Valencia en Mestalla
- Estas son las notas de la sufrida victoria del Valencia CF ante el Girona FC en Mestalla
- Convocatoria oficial del Valencia CF en su duelo por la salvación contra el Girona FC