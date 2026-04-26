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"Voy a morir por el Levante"
Luís Castro viaja al RCD Stadium convencido de que el equipo conseguirá la tercera victoria seguida
Declaraciones del presidente
Tengo mucho trabajo aquí. Voy a morir por el Levante. No voy a perder el tiempo en tontería.
Dela
Tiene un perfil mental muy bueno. Es muy fuerte. Es uno de los líderes, es claro. No necesito hablar porque sé que está mentalmente fuerte. El único que no falla penaltis soy yo. Estamos contentos con él.
Mensaje para la gente que daba por muerto y mensaje al presidente del Nantes
No miro personas que no creen. Todos creen. Estoy mirando en casa un ambiente de una afición que es posible. Hay que continuar igual, como siempre.
Muchos partidos en poco tiempo
Los entrenamientos tienen que ser diferentes. Ir al detalle y ver cómo están cada uno. Si hay alguno con molestias irá otro porque tenemos jugadores con calidad.
Kervin Arriaga
Ha entrado bien en muchos partidos. En el último hizo un extra. Tiene calidad ofensiva. Ha aportado mucho al equipo en momentos muy importantes. Es de los que merece jugar de titular, pero hay otros también. No es fácil hacer el once.
Moral tras dos victorias seguidas
No debe estar por las nubes porque si caes la altura es alta. Hay que estar atento a lo que va a venir. Tenemos que continuar concentrados e intentar hacer menos errores para hacer lo máximo y ganar el partido.
Bajas y falta de jugadores en banda
Brugué está mejor, puede ser posible que esté convocado. Si va no puede jugar mucha tiempo. Tenemos algunas soluciones en banda, así que no vamos a tener problemas. Paco y Tay están bien. Morales está en esa situación. Iker ha jugado en esa posición. Carlos Álvarez y Pablo también... No faltan soluciones.
Carlos Álvarez
No me gusta hablar individualmente. Carlos es muy importante, de titular o de banquillo. Contra Getafe entró y Carlos estaba en el gol de Espí. Sabemos la calidad que tiene y que es muy bueno. El equipo no está mal con los otros. Tiene calidad, si va a jugar de titular o no dependerá de lo que queremos cada partido.
Goles del equipo
El equipo está mejor, tiene más oportunidades. No hay fórmula mágica. El equipo está mejor y por eso marcan goles. Si el equipo está bien, estás más cerca. Después tienen calidad para marcar goles.
Racha negativa del Espanyol
Si van a ganar algún día sí, pero no espero que sea ese. La racha no nos da ventaja. Ellos quieren ganar y peleamos para ganar. Necesitamos más puntos que ellos. Y ellos quieren terminar la mala racha. Nosotros no ganamos tres partidos seguidos y puede pasar.
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