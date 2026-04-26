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"Voy a morir por el Levante"

Luís Castro viaja al RCD Stadium convencido de que el equipo conseguirá la tercera victoria seguida

Valencia. La presentación oficial de Luís Castro como nuevo entrenador del primer equipo masculino del Levante UD tendrá lugar el sábado, día 3 de enero, a las 13 horas en la Sala de Prensa del Ciutat de València. VLC SPD RDP PREVIA JORNADA 18 Tras

Valencia. La presentación oficial de Luís Castro como nuevo entrenador del primer equipo masculino del Levante UD tendrá lugar el sábado, día 3 de enero, a las 13 horas en la Sala de Prensa del Ciutat de València. VLC SPD RDP PREVIA JORNADA 18 Tras / JM LOPEZ / LEV

Rafa Esteve

Rafa Esteve

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