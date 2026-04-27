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"El equipo no está contento con el punto. Me siento orgulloso de esa mentalidad"

Luís Castro lamentó las oportunidades falladas al final del partido pero promete que el Levante lo dará todo hasta el final

Luís Castro, en Cornellà.

Luís Castro, en Cornellà. / LALIGA

Rafa Esteve

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