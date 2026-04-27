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"El equipo no está contento con el punto. Me siento orgulloso de esa mentalidad"
Luís Castro lamentó las oportunidades falladas al final del partido pero promete que el Levante lo dará todo hasta el final
Insatisfecho por el punto
La mentalidad del equipo es que no está contento con el punto. Va a pelear por todo hasta el final. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol pero el equipo daría el 100%. Si alguno no lo daba, no jugaría. Estoy orgulloso de ellos porque querían ganar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer por el club y los aficionados. Vamos a dar la vida por el club.
Dos puntos de la salvación
Solo miro a Levante, que tenemos que ganar y dar el máximo. En los últimos 8 hemos perdido 1. Hemos tenido la mala suerte de no ganar pero el nivel es bueno, compite de cara contra todos los equipos. Si hay tres que van abajo y Levante no está, me da igual.
Plan de partido
Sabíamos que si nos quedábamos con el partido controlado hasta el final se abriría más. Hablamos de no perder la cabeza. Si Espanyol no ganaba en los últimos minutos habrían más espacios para nosotros, por eso entraron Etta y Carlos. Mala suerte no haber hecho el gol.
Matías Moreno y Olasagasti
Olasa jugaba en su posición natural pero tiene libertad de movimientos según los espacios de los contrarios. Es un medio 8, pero depende más de los espacios. De Matías no he tenido información.
Carlos Álvarez
Está trabajando muy bien y mereciendo jugar, pero miras los que juegan y no merecen salir. Los que han entrado han dado. Los jugadores que están entrando aportan al equipo y por eso has sido mejor. Carlos saca dos tarjetas amarillas. Hay tanto para mirar con detalles. El partido ha sido peleado. Hemos controlado bien el área y no han tenido situaciones muy claras. Es fútbol, no puedes hacer nada.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro: "Podríamos haber ganado, estábamos muy cerca. Iba a ser un partido difícil. Hemos peleado y ha sido un partido equilibrado, pero las mejores situaciones son claramente para nosotros. Un poco de suerte en el remate de Carlos y de Etta. Merecimos ganar por las ocasiones más claras".
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