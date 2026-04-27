"El equipo no está contento con el punto. Me siento orgulloso de esa mentalidad"

Insatisfecho por el punto

La mentalidad del equipo es que no está contento con el punto. Va a pelear por todo hasta el final. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol pero el equipo daría el 100%. Si alguno no lo daba, no jugaría. Estoy orgulloso de ellos porque querían ganar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer por el club y los aficionados. Vamos a dar la vida por el club.