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Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Espanyol

Las ausencias de Tundé e Iván Romero las solventa el técnico portugués introduciendo a Víctor García y Paco Cortés

El defensa del Espanyol Carlos Romero (i) disputa un balón con el centrocampista del Levante Carlos Álvarez (d) durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y RCD Espanyol celebrado en el Estadio Ciutat de València, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque. (Levante) (Espanyol)

El defensa del Espanyol Carlos Romero (i) disputa un balón con el centrocampista del Levante Carlos Álvarez (d) durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y RCD Espanyol celebrado en el Estadio Ciutat de València, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque. (Levante) (Espanyol) / Manuel Bruque / EFE

Redacción SD

València

El Levante tiene la permanencia a tiro de piedra y viaja al campo del Espanyol con la intención de sumar tres puntos que le hagan pisar zona de salvación. De ganar, el equipo granota empataría a puntos con el Mallorca para dar un golpe encima de la mesa. Luís Castro se desplaza al RCDE Stadium con bajas en su once, pero las solventa introduciendo a Víctor García por Tundé y a Paco Cortés por Iván Romero. Carlos Álvarez seguirá en el banquillo.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Ugo Raghouber, Pablo Martínez, Víctor García; Paco Cortés y Carlos Espí.

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