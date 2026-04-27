Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Espanyol

El Levante tiene la permanencia a tiro de piedra y viaja al campo del Espanyol con la intención de sumar tres puntos que le hagan pisar zona de salvación. De ganar, el equipo granota empataría a puntos con el Mallorca para dar un golpe encima de la mesa. Luís Castro se desplaza al RCDE Stadium con bajas en su once, pero las solventa introduciendo a Víctor García por Tundé y a Paco Cortés por Iván Romero. Carlos Álvarez seguirá en el banquillo.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Ugo Raghouber, Pablo Martínez, Víctor García; Paco Cortés y Carlos Espí.