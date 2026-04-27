Del robo en Cornellà al centenario de Dela para asaltar la permanencia

La circunstancia clasificatoria del Levante le impide festejar por todo lo alto su vital triunfo contra el Sevilla. No solo el calendario aprieta. También un descenso que los de Luís Castro quieren evitar a toda costa. Argumentos ofrecen para creer que la salvación es posible, fruto de lo que ofrecen desde el césped y la implicación que transmiten cada vez que se enfundan la elástica levantinista. Ya sea por la idiosincrasia del club, indestructible como pocos en el mundo, o por las experiencias y valores que impregnan los que más tiempo llevan en el vestuario, nadie tira la toalla en el Ciutat de València. Si el Levante se salva será, sobre todo, por cómo un equipo desafió los pronósticos que lo condenaban a Segunda para brindar una de las permanencias más heroicas que se recordarán en la élite.

El RCDE Stadium será la próxima parada del cuadro levantinista hacia la salvación. Dos años han pasado desde la última vez que el Levante pisó territorio periquito y mucho ha cambiado desde entonces. El encuentro, de hecho, llega 4 días después de que Dela cumpliese cien partidos como granota, antes de pisar el campo donde marcó su primera diana con el Levante. A nadie se le pasó por la cabeza, y más dentro de un club tocado económica y moralmente por el no ascenso ante el Alavés, que futbolistas con personalidad, carácter y multitud de facultades no solo defensivas, sino también ofensivas, harían carrera en Orriols. Pese a ello, Dela proyectó en el RCDE Stadium lo que es a día de hoy: un central resiliente, expeditivo, con instinto de delantero y que se ha convertido es una de las caras visibles de la reacción de su Levante hacia la permanencia.

No obstante, los primeros coletazos del ‘4’ granota contrastaron con un partido que quedó grabado en la retina de los que vivieron la travesía por el desierto de los levantinistas. Con 2-2 en el marcador, Arcediano Monescillo ignoró una mano de Keita Balde dentro del área en el minuto 94 que, en la jugada posterior, se tradujo en un penalti a favor del Espanyol por mano de Álex Muñoz transformado por Martin Braithwaite. Mientras uno ascendió y otro se quedó un año más en Segunda, ambos se reencontrarán en la máxima categoría del fútbol español con dos tendencias muy diferentes: el Levante en descenso, pero con dos triunfos seguidos que le hacen soñar con la permanencia, y el Espanyol con los resultados radicalmente en contra tras 15 partidos sin conocer la victoria. Dinámica que le ha hecho preocuparse por un descenso que, en el mes de enero, era remoto.

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Con Brugué subiéndose al autobús después de recuperarse de su rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, aunque sin opciones de salir desde la partida, el Levante se mide al Espanyol consciente de que su tendencia es alcista y de que el mal momento del rival puede darle el impulso necesario para agarrarse a la permanencia. Cada punto que sume será bien recibido, pero todo lo que no sea sumar de tres ralentizará su escalada. No obstante, el Levante está en condiciones de asaltar el RCD Stadium y todo lo que se le ponga por delante. Razones no le faltan.