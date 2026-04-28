Lío con las entradas en el último derbi: Villarreal - Levante

El partido entre el Villarreal CF y el Levante UD, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, llega marcado por la polémica en torno al reparto de entradas para la afición visitante. El club castellonense ha cedido 600 localidades al conjunto 'granota', una cifra que ha suscitado quejas entre seguidores levantinistas en las diferentes redes sociales.

Según ha podido saber este medio, a través de las explicaciones del club amarillo, el Villarreal mantiene una política uniforme durante toda la temporada: ofrecer un máximo de 600 entradas a los equipos visitantes, todas ellas ubicadas en la zona alta del fondo norte del Estadio de la Cerámica. Esta limitación responde, según la versión del Submarino, a restricciones de aforo y normativa vigente, que impiden ampliar el número de localidades disponibles, pese a que puedan apreciarse asientos vacíos en el estadio.

La explicación del Submarino de por qué solo 600 entradas

Así ha sido, según informó el periodista Javi Mata, desde que el Villarreal hizo las obras de remodelación del estadio, perdiéndose 1000 asientos que se han reubicado en una zona visitante ahora limitada a 600 plazas, y dividida. En función de la demanda de las aficiones visitantes, la entidad castellonense ha facilitado a lo largo de este curso paquetes de 200, 400 o 600 entradas para ser vendidas por los mismos.

Desde el entorno levantinista, los mensajes difundidos en redes sociales reflejan malestar e incomprensión ante una cifra que muchos consideran insuficiente dada la cercanía geográfica entre ambas aficiones. Algunos aficionados apuntan a la alta demanda y dificultad para conseguir entradas a precios accesibles, mientras que otros cuestionan la imposibilidad de habilitar más plazas visitantes.

La afición del Villarreal en la zona visitante del Ciutat de València / LaLiga

Por su parte, el club 'granota' ha activado la venta de estas localidades a un precio único de 30 euros, priorizando a sus abonados y limitando la compra a un máximo de dos entradas por persona, en un proceso controlado y nominativo. Asimismo, se entienden las explicaciones del Villarreal, que añade que las 600 localidades es el mismo número que dispuso la afición 'grogueta' en el encuentro de la primera vuelta en el estadio Ciutat de València.

El Villarreal defiende la decisión recordando que no se trata de una decisión discrecional, sino de una medida estructural a lo largo de la temporada. Además, subraya que se ha mantenido la reciprocidad entre clubes.

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El ambiente en las gradas promete ser intenso, el Levante, que ha rescuitado en las últimas semanas, se juega mucho en el último derbi valenciano de LaLiga 2025/26, en la que ha habido cuatro conjuntos de la Comunitat Valenciana. El último de 12 derbis, en el que los levantinistas continúan su carrera por la salvación, mientras los amarillos tan solo necesitan uno de los últimos 15 puntos en juego para blindar al 100 % el billete para la próxima Liga de Campeones.