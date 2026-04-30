LEVANTE UD
Carlos Álvarez pide sitio en el Levante UD
El 'pelusa' granota revolucionó el partido ante el RCD Espanyol desde el banquillo y está recuperando el nivel que lo hizó ser titular indiscutible en el conjunto levantinista.
Cuidar a tus estrellas es clave para marcar la diferencia en la zona baja de la tabla, y para el Levante UD Carlos Álvarez es su estrella indiscutible. El joven sevillano que llegó como un descarte del Sevilla FC cayó de pie en el Ciutat de València y encandiló a su afición con una habilidad descarada con el esférico. Sin embargo, ya son cuatro partidos consecutivos en los que no entra en el once titular, ocupando su rol Olasagasti. No es posible quitarle méritos al medio vasco que ha dado dos pasos al frente, pero es ciertamente incomprensible que Carlos Álvarez no parta en el once de gala teniendo en cuenta lo diferencial que es dentro del conjunto levantinista.
El caso llama la atención dentro y fuera de Orriols. Uno de los futbolistas más diferenciales del equipo, elegido además como ‘MVP Granota’ 2024-25, ha pasado a tener un papel secundario justo en el tramo más delicado del curso. Y no parece haber un motivo evidente que lo justifique. Ni problemas físicos —ya superados— ni un bajón alarmante de rendimiento. Simplemente, no está.
Aún así, al sevillano no parece afectarle, ya que revolucionó el partido ante el RCD Espanyol con su entrada y casi le da victoria a su equipo. El equipo llegaba con bajas, en un contexto que invitaba a tirar de talento, pero Luís Castro volvió a reservarle de inicio. Su entrada en el minuto 72 fue, como tantas otras veces, un punto de inflexión. En apenas veinte minutos forzó la expulsión de Pol Lozano, dejó varios detalles de calidad en tres cuartos y rozó el gol con un disparo lejano al larguero que pudo cambiarlo todo.
Su temporada no estaba siendo especialmente brillante en números —tres goles y una asistencia—, pero su impacto va más allá de las estadísticas. Tiene ese tipo de fútbol que no se explica del todo. Es ese tipo de jugador diferencial que, con un pase o ruptura, puede romper un partido entero. De hecho, ya lo demostró en Burgos con el gol del ansiado ascenso, y lo sigue insinuando cada vez que pisa el campo.
La sensación, a estas alturas, es difícil de esquivar. Los de Luis Castro están compitiendo bien, pero la duda está en si pueden permitirse tener tanto tiempo en el banquillo a uno de sus jugadores más diferenciales. Carlos Álvarez, mientras tanto, sigue respondiendo en el césped.
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- ¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?
- Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla
- Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado
- El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona