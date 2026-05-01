Todos de azulgrana: Levante Fans alienta a la marea granota a marcar el primer gol en La Cerámica

El Levante se desplaza a La Cerámica consciente de que por delante tendrá un partido de alta dificultad contra el Villarreal. La opción de sellar la clasificación para la Champions pone en un serio aprieto a los de Castro, que pese a saber que enfrente estará uno de los mejores equipos de la categoría, no darán su brazo a torcer con tal de seguir sumando puntos que le acerquen a la permanencia.

Como de costumbre, el equipo levantinista no estará solo en territorio amarillo. Y, ante la trascendencia del choque, Levante Fans convoca a todos sus aficionados en los aledaños del estadio para recibir al autobús del Levante y transmitirle sus primeras muestras de apoyo. La convocatoria es a las 12:00 en la calle Blasco Ibáñez, correspondiente a uno de los laterales de La Cerámica, con el requisito de que los desplazados acudan con la primera equipación del Levante para inundar la calzada con los colores azul y grana.