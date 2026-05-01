La permanencia requiere una actuación de Champions

El estadio de La Cerámica deshoja la margarita para averiguar qué tendrá más peso sobre su terreno de juego: si la Champions del Villarreal, a tiro de piedra, o la permanencia del Levante, que, a una distancia de 2 puntos, juega a rebufo por conseguirla. Las matemáticas y, sobre todo, las sensaciones respaldan que es posible, por lo que los pupilos dirigidos por Luís Castro parten hacia territorio amarillo seguros de que, por muy difícil que sea el desafío, pueden sacar petróleo y agitar, más si cabe, la pelea por la salvación. Les va la vida en ello. Y no se detendrán hasta que no lo tengan en la palma de su mano.

Para sumar ante el Villarreal, el Levante deberá maximizar sus niveles de concentración y no ceder ni un centímetro, ya que los de Marcelino García Toral son el cuarto local de la Primera División después de sumar 40 puntos en su casillero. Solo cedió ante Real Madrid, Barça y Betis, cayendo derrotado en los primeros dos e igualando fuerzas contra los verdiblancos. No obstante, el Levante no puede escudarse, ante el poco margen de maniobra, en débiles excusas ni en estadísticas que son impredecibles de ser destruidas. Sobre todo, por presentar argumentos esperanzadores y optimistas.

Sus notables resultados desde el descalabro en San Sebastián le han permitido pisarle los talones a la permanencia y soñar con todas sus fuerzas con una salvación a la que aún le quedan obstáculos por superar, y donde el partido en La Cerámica será una auténtica piedra de toque. 15 puntos por encima de la quinta plaza, el Villarreal ya enfría botellas de champán en la nevera para celebrar un hito histórico: una segunda clasificación consecutiva para la Champions después de una campaña de ensueño, que empezó con ciertos amagos de lucha por el título, pero que se ha mantenido en una sólida y meritoria tercera posición.

Aun así, en las calles de la localidad de la Plana Baixa todavía se recuerda cómo su nefasto paso por la presente edición de la Liga de Campeones, donde solo sumaron un punto en ocho partidos, tras la eliminación en los treintaidosavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, abrieron interrogantes sobre si Marcelino García Toral es el indicado para mantener una velocidad de crucero en las tres competiciones. Entre tanto debate, el entrenador asturiano, salvo giro radical, está ante sus últimos encuentros al frente del banquillo del Villarreal después de no llegar a un acuerdo para ampliar un contrato que expira el 30 de junio.

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Sin duda, ambiente festivo, pero con tintes enrarecidos que tiene que aprovechar un Levante que no contará con Dela en su zaga defensiva. El ‘4’ acabó el partido contra el Espanyol con unas molestias que le han impedido llegar a tiempo para la final en La Cerámica, aunque Luís Castro pone la mano en el fuego por todos los que tiene a su disposición. Incluido, por Etta Eyong, quien falló una ocasión clamorosa frente al Espanyol y por el que habrá que abonar otros 100.000 euros para que pueda ser alineado. “Yo pienso que todos los jugadores han participado desde que yo estoy aquí y todos han estado al nivel que necesitamos para pelear por los partidos. Jugamos cara a cara con todos. Sale Dela y entrará otro. El grupo está preparado”. Champions o permanencia en La Cerámica. El fútbol dictará cuál es la más urgente.