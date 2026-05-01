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"No es fácil ganar partidos en LaLiga, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros"
Luís Castro es consciente de la dificultad que supone medirse a un Villarreal de Champions, por lo que le pide a su Levante máxima implicación porque "si estás menos concentrado, la opción de que nos hagan daño es más alta"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Villarreal.
Paco Cortés
Paco está creciendo y es muy joven. Tuvimos una conversación los dos y estamos de acuerdo por qué no juega y por qué ahora juega más. El último partido no fue fácil para ningún jugador por los duelos. Tienen un portero que juega muchos balones largos. Ha estado bie, compacto y defendiendo.
Villarreal será el último top 4 por enfrentar
Vas a intentar hacer tu fútbol lo mejor que sabes. En nuestra casa estuvimos bien. Contra Barcelona la primera oportunidad fue nuestra y contra Madrid tuviste 4-5 oportunidades. Son partidos difíciles, como todos en LaLiga, no es fácil ganar partidos pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros. Si estás menos concentrado, la opción de que nos hagan daño es más alta.
Olasagasti
Me gusta mucho, es muy inteligente y comprende lo que queremos. Aporta muchas cosas al equipo. Mentalmente no estaba en ese momento bien, pero le dimos confianza y peleó para ganar partidos. Todos han ganado poco a poco. Hasta la expulsión estuvo haciendo buen partido. Nos da mucha calidad y estoy muy contento con él.
Cláusula de Etta y partido para salir del descenso. Villarreal, hace tres meses del último partido
Etta está disponible para jugar. Pase lo que pase en el Girona - Mallorca... Nosotros tenemos que ganar. El Villarreal es el segundo equipo que menos puntos cede en su casa. A nivel individual es una de las mejores plantillas, de lejos. Sabemos que va a ser difícil pero en casa estuvimos bien y jugamos bien. Tenemos que estar más concentrados en sus puntos fuertes. Es un equipo con una identidad clara desde principio de temporada. Como nosotros tenemos también una identidad, podríamos haber hecho un partido mejor.
Etta, Carlos y el momento del delantero
Hablamos de la situación, la recepción es fantástica. Querñiamos hacer el gol pero está generando soituaciones. Lleva buenos momentos en área. Contra Espanyol tiene dos ocasiones de gol. Es un jugador que está creciendo y eso me da felicidad. Queríamos hacer el gol, pero no pienso en eso.
3 partidos sin encajar
Para defender bien no solo son los defensores, sino cómo presionan. Hay cosas que están mejores porque el equipo va a mejor. Más que no encajar, es que no hicieron ocasiones claras de gol. Sale y entra otro. El otro día no estaban Iván y Kareem e hicimos un buen partido.
Dela
Dela no va a jugar, no está al 100%. No queremos correr riesgos. Tenemos otros jugadores. Brugui está y Kareem ha entrenado por primera vez. Estoy concentrado con los que están.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Villarreal
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