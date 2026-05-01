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"No es fácil ganar partidos en LaLiga, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros"

Luís Castro es consciente de la dificultad que supone medirse a un Villarreal de Champions, por lo que le pide a su Levante máxima implicación porque "si estás menos concentrado, la opción de que nos hagan daño es más alta"

Rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Villarreal

Rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Villarreal

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València
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