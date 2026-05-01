"No es fácil ganar partidos en LaLiga, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros"

Cláusula de Etta y partido para salir del descenso. Villarreal, hace tres meses del último partido

Etta está disponible para jugar. Pase lo que pase en el Girona - Mallorca... Nosotros tenemos que ganar. El Villarreal es el segundo equipo que menos puntos cede en su casa. A nivel individual es una de las mejores plantillas, de lejos. Sabemos que va a ser difícil pero en casa estuvimos bien y jugamos bien. Tenemos que estar más concentrados en sus puntos fuertes. Es un equipo con una identidad clara desde principio de temporada. Como nosotros tenemos también una identidad, podríamos haber hecho un partido mejor.