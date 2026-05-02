Alarma en el Ciutat de València: Carlos Álvarez, lesionado

El Levante cruza los dedos para que uno de sus futbolistas más diferenciales no tenga una grave lesión que le impida terminar el tramo decisivo de la temporada. Carlos Álvarez genera preocupación en Orriols tras haber sido sustituido del partido contra el Villarreal por una fuerte entrada a la altura de su tobillo izquierdo de Alberto Moleiro.

El '24' fue a la disputa de un balón dividido con la mala fortuna de que el canario impactó su bota en la articulación del andaluz.

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Desconsolado y entre lágrimas

Se marchó sustituido por Losada en el minuto 30 de partido, pero el estado físico de Carlos Álvarez, entre lágrimas y desconsolado una vez llegó al banquillo, provocan tristeza y un grado de intranquilidad elevado en Orriols ante el temor de perder al mediapunta en la fase más determinante del curso, con el Levante apurando sus opciones de quedarse en Primera.