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"No va a afectar la derrota a nivel anímico"
"Nosotros para ganar tenemos que jugar mucho mejor que los otros, pero trabajamos para ganar", dijo Luís Castro, apenado por el resultado
5-1... y 7 de añadido
No me gusta hablar de árbitros porque hablaría de muchas cosas. No es bueno para mí, para el club y para los jugadores. Estaría contento si el único error hubiera sido en Vallecas, pero me quedo con mi trabajo y respeto el de los otros.
Mensaje a la afición
Es posible. Hasta el último punto es posible. El equipo ha dado indicaciones de que da todo. Perdimos pero los jugadores lo intentaron. Hicimos errores tácticos y perdimos balones que no son normales por nosotros. Los jugadores han dado la vida. Tuvimos una de Olasa, otra de Brugui, un cabezazo de Etta... No puedes decir que los jugadores no lo han dado todo. Los aficionados están con nosotros.
Lesión de Kareem
Ha jugado porque estaba apto. Si el jugador está apto, juega. Ha entrado porque estaba apto. Pueden pasar esas cosas, pero no hemos forzado nunca. Cuando un jugador tiene molestias no corremos riesgos. Kareem quería jugar pero le he dicho que no corriéramos riesgos.
Iván Romero y Víctor García
Ha jugado con molestias, en el calentamiento lo dijo. Estaba bien y siguió jugando. Le hizo no estar en su mejor nivel. Víctor era una opción, pero queríamos dos extremos a pierna cambiada. Por Carlos tuvimos a Víctor, pero con Kareem queríamos un extremo. Iván Romero ha tenido un golpe en el gemelo. Entrenó normal, pero en el calentamiento le molestaba un poco. Activamos a Víctor para ver si podíamos hacer el cambio. A la mitad decidimos que no estaba en su mejor nivel.
Derrota a nivel anímico
No va a afectar. Hemos hablado de muchas situaciones, partidos que perdemos y otros ganan. Siempre me preguntaban si afectaba y dije que no. Trabajamos con una identidad de lo que queremos. Iba a ser díficil ganar los 5 que restaban. En los últimos 9 perdemos 2, y dos empates fueron como fueron. Contra Espanyol acabamos atacando. Hemos perdido dos porque estuvimos peor y empatamos 3 que merecimos ganar. No tenemos la suerte de otros, que ganan sin merecer. Nosotros para ganar tenemos que jugar mucho mejor que los otros, pero trabajamos para ganar.
Cinco cambios
Es una mezcla. Hay jugadores que estaban mereciendo jugar, Iván se quedó fuera porque tenía suspensión, Dela no está aquí... Tienes que jugar con Mati y Matu. Y después algunos como Arriaga y Carlos porque trabajaban muy bien, al igual que Pampín. Ha estado bien. Unos porque están mereciendo jugar y otros por lesión.
Carlos y Tundé
No sé cómo están, tengo que hablar después. Hablé con ambos antes de la flash pero no he tenido tiempo de hablar con los dos. Carlos estaba muy bien y Kareem era titular. Si no los tenemos, no iremos con excusas. Pelearemos con lo que tenemos.
Todo sale al revés y cuánto afecta a la permanencia
El partido ha tenido muchas indicencias que no son normales. Una lesión, un fallo en el primer gol, otra lesión... Han pasado muchas cosas que no son normales y han pasado en el mismo partido. Salimos con voluntad de ganar y nos hacen un segundo gol que no es normal. Es mejor que pase todo en el mismo partido que en cuatro. Han sido cosas muy raras. Son solo tres puntos. Duele, porque con 3-1 tienes dos oportunidades para el 3-2, y te hacen un 4-1 sobre el que acaba el partido. Los doce puntos que quedan son vitales.
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