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"No va a afectar la derrota a nivel anímico"

"Nosotros para ganar tenemos que jugar mucho mejor que los otros, pero trabajamos para ganar", dijo Luís Castro, apenado por el resultado

Luís Castro, dándole indicaciones al equipo en el descanso.

Luís Castro, dándole indicaciones al equipo en el descanso. / LALIGA

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València
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