"No va a afectar la derrota a nivel anímico"

Todo sale al revés y cuánto afecta a la permanencia

El partido ha tenido muchas indicencias que no son normales. Una lesión, un fallo en el primer gol, otra lesión... Han pasado muchas cosas que no son normales y han pasado en el mismo partido. Salimos con voluntad de ganar y nos hacen un segundo gol que no es normal. Es mejor que pase todo en el mismo partido que en cuatro. Han sido cosas muy raras. Son solo tres puntos. Duele, porque con 3-1 tienes dos oportunidades para el 3-2, y te hacen un 4-1 sobre el que acaba el partido. Los doce puntos que quedan son vitales.