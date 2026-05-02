Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Villarreal

El Levante se desplaza hasta La Cerámica para interrumpir la clasificación matemática del Villarreal a la Champions y aumentar sus posibilidades de permanecer en Primera. La victoria del Mallorca en el campo del Girona pone en aprietos al conjunto de Luís Castro, que tras igualar fuerzas en Cornellà, lleva una racha de dos victorias y un empate que no quiere detener pese a enfrentarse al tercer clasificado de LaLiga. Dela, tras no superar las molestias con las que acabó el partido contra el Espanyol, será reemplazado por Matturro en el eje defensivo, mientras Iván Romero vuelve al once después de cumplir sanción con las novedades de Pampín, Carlos Álvarez y Kervin Arriaga. Kareem Tundé, lesionado desde el encuentro ante el Sevilla, partirá desde el banquillo.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matturro, Matías Moreno, Pampín; Pablo Martínez, Kervin Arriaga, Carlos Álvarez, Olasagasti; Iván Romero y Carlos Espí.